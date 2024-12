Ministro de Justicia asegura que no busca ser premier: "No tengo interés"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, aseguró que no busca ser nombrado como presidente del Consejo de Ministros. En esa línea, indicó que su único interés es el de continuar en su cartera.

El titular del Minjus señaló que la presidenta Dina Boluarte es quien evalúa el trabajo de los ministros de Estado y quien tiene también la facultad de disponer cambios dentro del gabinete.

Y reiteró lo que los ministros de Estado suelen decir en estas circunstancias: los integrantes del Consejo de Ministros se encuentran en constante evaluación.

Arana descartó que se le haya ofrecido reemplazar al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y además dijo que no tiene interés en ocupar ese cargo.

"No hay ninguna propuesta y tampoco tengo interés en asumir un cargo que no sea el ministerio [de Justicia] porque, ya lo he dicho, hay muchas tareas por terminar", dijo en Canal N. "

Tenemos, por ejemplo, un programa para afianzar los derechos humanos, tenemos que ver lo de las cárceles, afianzar la lucha contra la criminalidad, las brechas en discriminación", expresó.

Al ser consultado sobre la conformación de un núcleo cercano a la presidenta Boluarte, integrado por Morgan Quero, Julio Demartini y su persona, el ministro de Justicia aseguró que la mandataria no tiene preferencias por ningún ministro.

“Se ha hecho notorio que yo pueda estar hablando con la presidenta, pero yo le aseguro, no existe particular preferencia entre uno u otro ministro. No existen círculos lejanos ni cercanos. Todos los ministros conversan con la presidenta directamente", argumentó.

"Las encuestas son un referente importante"

Eduardo Arana se pronunció sobre encuestas que muestran una baja aprobación de la presidenta Dina Boluarte. En ese sentido, indicó que estas son "un referente importante" para la gestión del gobierno. No obstante, consideró "inaudito" que los logros de sus gestiones no se reflejen en los sondeos de opinión.

“Las encuestas son un referente importante en nuestra gestión de gobierno. Pero, hay que tener en cuenta que, si sumamos los logros sectoriales, resulta inaudito que, si hay éxito en el trabajo que estamos haciendo a nivel sectorial, este no se refleje cuando se hace una encuesta. Existe una disimilitud en lo que se hace y en lo que reflejan las encuestas”, sostuvo.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO