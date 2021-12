El secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, y el presidente de dicho partido, Mesías Guevara, se enfrentaron en redes sociales por cuál de los dos representa de manera legítima al partido fundado por Fernando Belaunde Terry.

Del Águila escribió en su cuenta de Twitter que Guevara asistió a la reunión convocada por el mandatario Pedro Castillo “a título personal” y no en representación de Acción Popular.

“En mi condición de Secretario General de Acción Popular aclaro que la asistencia del Crr. Mesías Guevara a la reunión sostenida el 29-12-21 con el presidente Castillo fue a título personal y no compromete a Acción Popular con sus acuerdos”, señaló del Águila en Twitter.

En mi condición de Secretario General de @AccionPopular ACCIÓN POPULAR aclaro que la asistencia del Crr. Mesías Guevara A en la reunión sostenida el 29-12-21 con el presidente Castillo fue a título personal y no compromete a AP con sus acuerdos. — Edmundo Del Aguila Morote (@EdmundoDAM) December 30, 2021

Frente a este mensaje, Mesías Guevara usó la misma red social para señalar que el Jurado Nacional de Elecciones todavía no reconoce a Del Águila como secretario general, pese a que fue proclamado como el ganador en sus elecciones internas. En esa línea afirmó que el encuentro que tuvo con el jefe de Estado no fue para “negociar”.

“En mi calidad de Presidente de Acción Popular aclaro que el Corr. Edmundo Del Águila no está reconocido e inscrito por el Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto no representa al partido. La reunión convocada por el presidente Pedro Castillo, no ha sido para tomar acuerdos menos para negociar”, aseveró.

En mi calidad de Presidente de Acción Popular aclaro q el Corr. Edmundo Del Aguila no está reconocido e inscrito por el @JNE_Peru, por lo tanto no representa al partido. La reunión convocada por el pdte @PedroCastilloTe , no ha sido para tomar acuerdos menos para negociar. — Mesías Guevara (@MesiasGuevara) December 30, 2021

Cabe indicar que a la reunión convocada por Castillo Terrones asistieron Ruth Luque y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú; Álex Paredes y Paul Gutiérrez Ticona de Perú Libre; el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, y el vocero de la bancada, Elvis Vergara.

También estuvieron presentes Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado, y Luis Flores Reátegui, secretario general de Lima Metropolitana de Avanza País, pese a que Patricia Chirinos, congresista de dicho partido, aseguró que no asistirían.

La elección de Del Águila

El pasado 25 de octubre, el exdiputado Edmundo del Águila Morote fue elegido como nuevo secretario general de Acción Popular en los comicios internos de la organización política organizados por el Comité Electoral.

Según muestra el consolidado de resultados de Acción Popular, Del Águila se impuso con 5165 votos. El segundo lugar fue para Julio Chávez con 5111. En total se contabilizaron 15.606 votos. Los otros candidatos fueron Rafael Vásquez y José Ventosilla.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Fiscal Zoraida Ávalos no es parte del interrogatorio al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Aún no hay ministro de Educación y el retorno a la presencialidad recibe duras críticas. Evalúan cierre de playas por Año Nuevo. Y el dólar cotizó a menos de 4 soles.