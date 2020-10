Del Águila considera que la edad es su principal diferencia con sus competidores. Tiene la ilusión de ser el sucesor de Fernando Belaunde Terry. ¿Lo logrará?

¿Qué pergaminos tiene Edmundo del Águila y por qué debería ganar las internas de Acción Popular?

Soy militante de Acción Popular desde los 14 años con el permiso de mis padres. Comencé a hacer una vida política intermitente porque estuve inmerso en otras actividades como la universidad y el deporte. Tuve la oportunidad de representar al partido dentro de un espacio distrital, fui candidato de mi distrito La Molina; luego fui candidato a la Municipalidad de Lima y luego al Congreso con mi partido. En el último periodo fui secretario general de Acción Popular. Hay mucha gente que opina de los cambios dentro de las estructuras partidarias, pero nunca han militado en un partido político y no tienen el conocimiento de cómo manejar una agrupación.

Raúl Diez Canseco decidió no postular, pero dijo que votaría por usted. ¿Es usted el candidato de Diez Canseco?

Quiero agradecer a Raúl la confianza y a otros correligionarios que apoyan esta candidatura. No únicamente, soy el candidato de Raúl Diez Canseco, sino soy el candidato de los militantes del partido. Aquellos que quieren ver un partido tal cual lo dejó Fernando Belaunde Terry.

Ya que hablamos del legado de FBT, hemos visto que hay corrientes dispares en Acción Popular. Tenemos a Lescano claramente de izquierda, luego está Barnechea en la derecha. ¿Ese fue el legado de FBT?

Es que al interior de un partido político existen corrientes diversas. Un partido te da un parámetro en el cual debes conducirte. Lo incorrecto es salirse de esa estructura ideológica práctica. Algunos que quisieron hacerlo tuvieron que salir del partido. En Acción Popular se vive una democracia plena, y hoy en día vemos que pocos son los partidos que tienen este ambiente preelectoral que tiene AP. Aunque a veces perdemos las formas, somos humanos, y eso hace que la gente de afuera pueda verlo de una manera negativa. Más que los adjetivos y calificativos, se tiene que ver qué propuesta lleva cada candidato.

¿Qué lo diferencia de Lescano y de Barnechea?

Primero, el tema de la edad. Si usted hace un análisis muy rápido de quiénes son los candidatos en todos los partido políticos, va a encontrar que yo estoy dentro de un promedio de edad. Lamentablemente, Lescano y los otros están fuera de ese promedio. La edad no es una exigencia, pero creo yo que es el sentir o la demanda del electorado. Lo otro, creo yo, es el origen. Tengo un origen auténticamente populista, a diferencia de los otros precandidatos, que antes de llegar a AP, militaron en otros partidos.

Usted me habla de la edad. ¿Cree que la edad será un factor importante en estas elecciones?

Creo que sí. La coyuntura que estamos viviendo por la pandemia nos dice que aquellos que tienen una edad menor tienen mayores posibilidades de desarrollarse en todo aspecto dentro de los espacios que la sociedad demanda, y eso tiene que ser analizado por los votantes.

Entonces, ¿usted no se considera dentro del grupo de riesgo por la edad?

Todos estamos expuestos, pero hay niveles de acuerdo a la edad y si comparamos a los otros precandidatos del partido, el riesgo es menor.

Ya que está hablando del tema de la edad, hay un candidato que es más joven que usted, George Forsyth.

La diferencia es bastante notoria, bastante clara. Yo he tenido un trajinar político dentro del partido...

¿Pero del partido para afuera?

Lo primero te da una formación. Para hablar en términos futbolísticos, es como no hacer las divisiones menores y querer pasar de frente a primera. No es un tema que sea casualidad, pero él como alcalde tiene una bajísima ejecución presupuestal, pero no lo culpo a él porque su expertise, sus habilidades están dirigidas a otra cosa y no a ser un gestor dentro de su municipalidad. Es por eso que tiene esos indicadores en su gestión que lo colocan muy por debajo del promedio.

Estas elecciones serán muy fragmentadas. Podemos tener hasta 24 candidatos a la Presidencia. ¿Cómo vislumbra el panorama?

Será una votación bastante atomizada. Habrá muchos candidatos. La imposición de esta ley electoral de participar de manera obligatoria genera que muchos partidos se vean desempolvados. Esos partidos que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones y que no los conocemos. Van a aparecer candidatos de todo tipo. Es el electorado quien tendrá que encontrar el rumbo.

La bancada de Acción Popular se ha venido caracterizando por ser protagonista de la creación de leyes populistas y hasta nefastas, como la que reabría las puertas de los colegios a los profesores que jalaron el examen de ingreso a la carrera pública magisterial. ¿Cómo haría usted para cambiar la imagen de AP?

La bancada de Acción Popular es la primera minoría del Congreso, y es bueno saberlo porque ninguna iniciativa legislativa puede ser aprobada solo con la voluntad de los miembros de la bancada de AP.

Claro, es por eso que a veces han votado con UPP, con Podemos.

Yo, durante el tiempo que estuve en el Congreso, pertenecí a la Comisión de Educación y mi posición era contraria a la forma como se ha votado ahora. Pero qué casualidad, un precandidato del partido (Lescano) en ese tiempo apoyaba esa moción, pero el representante de la Comisión de Educación era yo. Esas medidas tienen que escapar de cualquier apasionamiento y remitirse a un tema mucho más objetivo y lógico pensando siempre en los intereses nacionales por encima de un aplauso efímero y momentáneo.

Pero no me ha contestado. ¿Cómo haría usted para cambiar esa mala imagen por votaciones como la devolución de la AFP, el no pago de peajes y lo de los profesores?

Con la devolución de la AFP estoy de acuerdo. Yo camino por las calles y veo la desgracia que tiene la ciudadanía. La AFP es dinero de los contribuyentes.

Pero había proyectos para devolver hasta el 100% del fondo arriesgando una jubilación futura.

No hay jubilación futura. 2 mil soles o mil 500 soles no es una jubilación futura. Igual pasa con la ONP. Son derechos adquiridos por los ciudadanos, pero el Estado, en complicidad con grandes intereses, se los negó. Así como hago una autocrítica en el tema de los profesores, también voy a defender las buenas medidas que se han impulsado desde el Congreso. El problema de Acción Popular es que no tiene un liderazgo al interior del partido. No hay una persona que pueda marcar la pauta o ser el guía. Eso nos pasa factura porque caemos en los personalismos. Dios ha permitido que ya estemos en proceso de ratificar todo eso. El próximo Congreso será más orgánico y con una bancada más organizada.

Vea, me olvidé de hablarle de este otro proyecto que salió de AP: el congresista Arapa propuso el cambio total de la Constitución. ¿Cuál es su posición?

Mi posición es la misma que el comité político. Cuando Arapa hizo ese proyecto de ley, el comité político lo llamó de manera inmediata y tuvo que rectificarse.

¿El presidente del Congreso, Manuel Merino, es un digno militante de Acción Popular?

Es un militante casi añejo y de segunda generación. Me refiero añejo por su militancia y no por su edad. Él representa a la segunda generación y su padre también es acciopopulista. Él está representando al Congreso en su cargo de presidente.

¿Pero usted cómo evalúa su desempeño a cargo del Parlamento?

El presidente es un conductor del Congreso. Él no ha hecho las malas leyes de las que hemos hablado. Desde que empezó su gestión, Merino ha sido blanco de críticas de parte del presidente Vizcarra y de algunos medios. Es normal que haya un desgaste, pero, a Dios gracias, las evidencias están saliendo, pero el tiempo se encargará de determinar la buena o mala actuación del actual presidente del Congreso.

¿Pero no cree que estas críticas son legítimas, por ejemplo, cuando llamó a los jefes de las FF.AA., para Dios sabe qué, en medio de un pedido de vacancia?

Una moción de vacancia que no fue presentada por Acción Popular y no prosperó. El presidente del Congreso ni se comunicó. Él no llamó, fue el edecán que se tomó la libertad de llamar al integrante de la Marina de Guerra por solo 120 segundos. En 120 segundos no se va a gestar un golpe. Pero allí precisamente está la acuciosidad del gobierno central y de algunos medios que se prestan para distraernos del fondo del tema: los audios en los que se buscaba cambiar la opinión de algunos testigos. Entiendo que el poder de la comunicación es fuerte, pero no tratemos de cubrir lo hecho por el presidente Vizcarra con una llamada de 120 segundos.

Pero no va a negar que se quiso aprovechar ese hecho para buscar una vacancia presidencial.

Estoy de acuerdo contigo. Eso fue exagerado. Lo que se está haciendo aquí es anteponer el bienestar del país por encima de la rigurosidad legal. Si hubiéramos sido rigurosos, el presidente Vizcarra debía ser vacado. PPK renunció por hechos menores.

El vocero alterno de su partido, Ricardo Burga, dice que el presidente Vizcarra debe evaluar su renuncia. ¿Usted coincide con esa posición?

Hablar de renuncia no significa propiciar un golpe. Acá hay un gran dilema: ¿qué valoramos más: la viabilidad del país o la legalidad? No es poca cosa de lo que se acusa al presidente. Creo yo que lo mejor es dejarlo para que finalmente el 29 de julio pueda responder. Al igual que elige la mayoría de la prensa y unos políticos cercanos del gobierno.

Pero usted puede tener su propia posición.

Pero de repente no es rentable hoy en día. Finalmente la renuncia es una decisión muy personal de Vizcarra; no sé qué tendría que pasar para que él renuncie.

Edmundo del Águila tiene 48 años y fue congresista del disuelto Parlamento.

Es economista de la Universidad de Lima y educador por la Universidad San Ignacio de Loyola. Tiene un MBA en New Hampshire University, EE.UU.

En su plancha presidencial lo acompañan como primera vicepresidenta Celia Quispe, y en la segunda vicepresidencia Pedro Morales, ambos militantes de AP.

“Represento la línea de centro tradicional, no antigua, rescatando los buenos valores de AP”, señaló.

