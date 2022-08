¿Cuál es su opinión sobre la agresión de su correligionaria María del Carmen Alva a la congresista Isabel Cortez en el hemiciclo?

Lo que ha sucedido en el Congreso no coincide con la forma en que debería actuar no solo una persona que representa a un partido político como AP, sino cualquier líder político; la violencia lo único que trae es división y profundiza la crisis (...). Sin duda, la Secretaría de Disciplina del partido tendrá que llamarla para que dé una explicación, hay cosas que de ninguna manera se pueden justificar.

Alva calificó como un “incidente” lo ocurrido y lo atribuyó a los problemas internos de la bancada donde hay un grupo denominado ‘Los Niños’.

La bancada no es el reflejo de lo que es el partido Acción Popular, ni de lo que es ni de lo que ha sido tradicionalmente. Muchos de quienes están en este momento en la bancada, con honrosas excepciones, no representan los valores de AP. (‘Los Niños’) ya fueron expulsados. Yo tengo 63 años en el partido y no conozco a muchos de ellos, que no han votado con AP y, más bien, han convencido a otros para que los acompañen en el voto bajo el pretexto de la gobernabilidad, pero ellos están totalmente alineados con el gobierno y eso es lamentable.

¿Cómo ve el accionar del Congreso frente al actual gobierno? Ha habido dos intentos de vacancia que no han prosperado.

Lamentablemente, en términos generales, el Congreso resulta ser cómplice por no vacarlo (a Castillo) y esa complicidad no está determinada por quienes presentan la solicitud y votan para que se produzca la vacancia, sino por aquellos que no asisten o se abstienen, se esconden o votan en contra.

El presidente Castillo ha denunciado una supuesta confabulación para desestabilizar el orden democrático y acusa de ello al Ministerio Público, Congreso, Poder Judicial, prensa, etc.

Él busca victimizarse ante la población y eso realmente es peligroso porque si la población, en determinado momento, le hace caso –espero que no sea así– podría servir de pretexto para un golpe de Estado.

Él busca asentar su respaldo en agrupaciones que no necesariamente representan a la población. Habla de los ronderos, pero algunos de ellos han desconocido a quienes le manifestaron su respaldo en Palacio.

Es sumamente peligroso. Un presidente lo que debería buscar es la unidad de todos los peruanos y no la división, no los conflictos internos, no una lucha interna. Yo dudo de que pueda tener un respaldo de esa naturaleza porque las encuestas dicen que su gestión ya bordea el 80% de desaprobación. Lamentablemente, no hay votos para sacarlo del Congreso. Entonces, esperemos que de alguna manera el Parlamento encuentre una solución; podría hacer un esfuerzo por encontrar una salida constitucional de autodisolverse y convocar nuevamente a elecciones generales; como se dice, empezamos de cero, un reseteo del Poder Legislativo y Ejecutivo (...). Es una alternativa, pero no la van a tomar porque no es compatible con los intereses personales de la gran mayoría que está en el Congreso, no sintonizan (con la población) y poco les interesa sintonizar.

¿Cómo ve el desempeño de Aníbal Torres en el premierato? Renunció al cargo pero el presidente lo mantiene. ¿Cree que fue una renuncia real, un juego político o el mandatario ya no tiene más personas dispuestas a asumir la PCM?

Primero, diría que el presidente del Consejo de Ministros, lamentablemente, más parece un comediante de la televisión. Y lo segundo es que renunciar al cargo y después regresar sin duda obedece en estos momentos a una estrategia, a una cortina de humo para distraer la atención de la población en la medida que en esos mismos días se estaba buscando a la cuñada del presidente en Palacio de Gobierno.

¿Cuánto tiempo más cree que durará este gabinete que tiene a una congresista como Betssy Chávez, que fue censurada por el Parlamento y, sin embargo, ahora regresa en otra cartera?

Las estadísticas nos dicen que la rotación de ministros en este gobierno es la más alta en toda la historia de la República. Consecuentemente, es de suponer que en los próximos días puede haber una nueva crisis. Creo que, para los fines del presidente, el primer ministro cumplió un rol importante en la tarea, no de defenderlo, sino de confundir y crear condiciones adversas para la buena marcha del país.

Ha sido diputado por Acción Popular. Siempre se dice que el Congreso actual es peor que el anterior y se justifica la desaprobación indicando que ningún Congreso es grato. ¿Es así?

Decir que ningún Congreso es grato podría tener razón, pero todo depende de en qué nivel está la valla y hoy la valla está muy, muy baja. En la época del presidente Belaunde, yo era estudiante universitario y asistíamos a los debates para escuchar a los diputados y senadores porque cada intervención era una clase magistral; hoy, de ellos, poco se puede extraer, salvo excepciones.

En Parlamentos anteriores también hubo una representación de izquierda. ¿Cómo ve ahora a ese sector representado ahora por grupos como Perú Libre o Bloque Magisterial?

(Nicolás) Maduro dice que es de izquierda, Maduro es corrupto, no es izquierda, vive de la corrupción. Castro tiene una formación marxista, pero también estuvo rodeado de una corrupción permanente; lo mismo podríamos decir de Evo Morales en Bolivia, de Lula en Brasil… La izquierda de antaño ya no existe, ha sido capturada por la corrupción. Entonces, la izquierda peruana es un grupo de corruptos, salvo algunas excepciones. Alfonso Barrantes, Jorge del Prado, Javier Diez Canseco, todos dirigentes de izquierda, tenían convicción doctrinaria, ideológica, mantenían una coherencia entre su pensamiento ideológico y su forma de vivir y de ser. Después han surgido los caviares, que viven como burgueses y pregonan como obreros, y hoy tenemos a esa izquierda corrupta que lo que hace es asaltar los poderes del Estado. Lo primero que hace es cambiar la Constitución para quedarse de por vida en el gobierno y, por eso, tenemos que luchar permanentemente y salvar al Perú que está al borde de esa situación.

¿Cuál es su evaluación de los partidos de derecha y de ultraderecha?

Los extremos nunca representan la solución. Los extremos, tanto de derecha como de izquierda, ocasionan el mismo daño, de diferente forma, al avance de la democracia en el país. La derecha busca mantener privilegios que la sostienen desde el inicio de la República hasta hoy y los famosos llamados de izquierda, oportunistas que buscan asaltar el poder para tener beneficios personales que no han podido lograr a través de su trabajo y su intelecto.

¿A qué izquierda representa Pedro Castillo?

A la corrupta. A ver, pregúntele a Pedro Castillo cuándo fue la Revolución rusa o si nos puede decir cuándo fue el ascenso de Mao Tse Tung; a ver si puede dar respuesta a esas preguntas elementales que gente de izquierda debe saber.

