La máxima expresión de la democracia yace en la libre elección de las autoridades. Ya sea para un país o para un partido político. Y ese es el caso de Acción Popular (AP), que realizó el 25 de setiembre los comicios internos para elegir a sus nuevas autoridades nacionales, distritales y juveniles. De acuerdo a los resultados proclamados por el Comité Electoral Nacional, los militantes de la lampa eligieron a Edmundo del Águila Morote como su nuevo secretario nacional hasta 2023.

La victoria de Del Águila no estuvo exenta de reclamos, haciendo evidentes las divisiones que vienen desde años atrás en el partido de Fernando Belaunde Terry. La queja por el resultado a enarboló, esta vez, Julio Chávez, alcalde de San Martín, quien fue uno de los cuatro candidatos que tentaron la Secretaría Nacional.

Teniendo en cuenta el difícil escenario interno que enfrentará, Del Águila reconoce los errores en los que ha venido incurriendo el partido y marca la agenda de lo que será su trabajo. “Como autocrítica, sé que no hubo unidad en la línea política. Sin duda, al tener formalizados a los comités, tendremos una línea sustentada en las ideas doctrinarias. Sin desviaciones y sin malas interpretaciones”, explica.

En ese sentido, el acciopopulista detalla que como primer punto se dará una inducción para evitar que los asuntos internos sean ventilados a la opinión pública y buscará fortalecer los tribunales de disciplina para que se apliquen sanciones a quienes infringen las normas.

DEPURACIÓN DE INFILTRADOS

Esto último será útil, según comenta, para detectar a los infiltrados de izquierda que están en el partido y que difamaron a los propios militantes y congresistas .

“En nuestra militancia hay grupos, que aún no se sabe qué dimensión tienen, que son infiltrados. Parte de la estrategia de grupos de izquierda radical es infiltrarse en las instituciones del Estado, hasta en los partidos. Su finalidad es disociar y generar decaimiento en la militancia”, dice.

En seguida habla del plan para depurarlos: “Hay un plan que impulsaremos con la disciplina y la depuración de infiltrados. Algunos se pusieron de lado de Vizcarra, de Sagasti y ahora de Perú Libre. Esas personas ya están identificadas y se aplicarán las normas disciplinarias. De ser el caso, serán expulsados. Vamos a separar el trigo de la paja en Acción Popular”, remarca.

Del Águila acota que como segunda etapa se trabajará en la formación de las juventudes y de las nuevas militancias a través de un Instituto de Formación Política.

BANCADA COHERENTE

En un análisis retrospectivo, el secretario nacional considera que la bancada del Congreso extraordinario (2020-2021) fue “resultado de la falta de la orientación política”. “Esa bancada fue representada por congresistas llegados a última hora. No está mal, pero no tenían la formación doctrinaria”, dice.

Del Águila rescata que los parlamentarios nuevos son militantes formados en AP y que ello generará que “las relaciones entre la bancada y la dirigencia fluyan de la mejor forma”.

El experimentado dirigente traza una guía para esta nueva bancada: “En 2018 acordamos que no se puede plantear una nueva Constitución, pero sí modificaciones. Esa es una línea política marcada de AP y los congresistas no pueden salirse de esa línea. Tomaremos decisiones como un partido sólido. La bancada debe ser consecuente”.

FACCIONES Y FRICCIONES

El reto del nuevo secretario nacional, quien cuenta con el apoyo de Raúl Diez Canseco, Manuel Merino y Víctor Andrés García Belaunde, será tender puentes con la oposición interna, representada, por un lado por Mesías Guevara y Yonhy Lescano y, por otro, por Julio Chávez, quien es respaldado por el actual vocero de la bancada parlamentaria Elvis Vergara.

¿Y el respaldo de Alfredo Barnechea sobre quién recae? El excandidato presidencial aún no se pronuncia. Este diario tomó conocimiento de que solo Diez Canseco, ‘Vitocho’ y Merino saludaron y conversaron con Del Águila, lo cual refleja el nivel de división que aún subsiste en la lampa.

Mesías Guevara pide que, más allá del resultado, no se perjudique la marcha del partido. “Espero que no se consolide una división y que bajen las calenturas para tener más institucionalidad. De no ser así, seguirá la crisis que tenemos desde hace cinco años”, sostuvo.

Por su lado, Chávez considera que se cerró un “primer capítulo con un fraude cometido por el Comité Electoral Nacional donde se anularon alrededor de 5 mil votos emitidos democráticamente”. Así, con viejos desencuentros y rivalidades, arranca la era Del Águila.

DATOS

AP tiene 224,606 electores hábiles. En los comicios internos participaron 20,609 militantes, que representan al 9.18% del total.

Según la información publicada por el partido en su web, Edmundo del Águila obtuvo 5,102 votos, mientras que Julio Chávez logró 5,034. En tercer lugar quedó Rafael Vásquez con 3,365.

La Secretaría del Comité Ejecutivo de Lima Metropolitana será liderada por el actual alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón, quien obtuvo 3,485 votos para ese cargo. En segundo lugar quedó la actual parlamentaria andina y esposa de Chávez, Lesly Lazo, con 3,164.

