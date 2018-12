El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila , afirmó esta mañana que estaría de acuerdo con una posible reincorporación del congresista Kenji Fujimori al Parlamento en caso esto se haga conforme a la norma.

“[Yo estoy de acuerdo] a lo que diga la norma. Lo que norma manda, a lo que las leyes, a lo que esté escrito manda, yo estoy de acuerdo en eso. No tiene que ser un tema político. En ambos lados ni para excluirlo ni para reponerlo”, sostuvo en diálogo con el diario El Comercio.

El legislador se excusó, en esa línea, de dar una opinión más profunda al respecto e indicó que si se reúnen los elementos necesarios para que el legislador retorne al Parlamento “en buena hora”.

“No se trata de si se está de acuerdo o no. Se trata de estar pegado a lo justo y lo justo está asociado a tener un buen proceso desde el punto de vista legal y normativo y eso es lo que hay que buscar”, señaló.

“Sí hay los elementos necesarios para que regrese a buena hora y si tiene que esperar tendrá que esperar. Por eso no me aventuro a poder dar una opinión, porque la verdad no he estudiado el tema”, explicó Del Águila.

Como se recuerda, hace algunos días Maritza García (Cambio 21) afirmó que viene recolectando firmas para solicitarle al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que el líder su bancada, Kenji Fujimori, regrese al Parlamento, puesto que, según la legisladora se ha excedido el plazo de suspensión que establecen las normas y en ningún estamento señala que él se deba apartar de sus funciones hasta el término de la investigación fiscal que el Ministerio Público viene realizando en su contra.