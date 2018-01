Edmundo del Águila: "Ministros deben tener perfil técnico y político"

Mañana debería jurar el nuevo gabinete ministerial en Palacio de Gobierno. Edmundo del Águila , vocero alterno y secretario general de Acción Popular , opina sobre el futuro del Ejecutivo.

¿Su bancada decidió no formar parte del nuevo gabinete ministerial?

Sí, nosotros lo hemos expresado pero sin ánimos de dar la espalda, colaborando con el país. Es parte de nuestra política. Nosotros, sin necesidad de participar, por la conducta que hemos tenido durante todo este tiempo, hemos apoyado en cosas positivas y también hemos criticado las cosas que merecían ser criticadas.

¿Por qué razón tomaron la decisión de no formar parte de ese equipo?

Lo hemos evaluado, hemos conversado y hemos llegado a esa conclusión.

¿Eso pasa por la situación complicada que atraviesa el Gobierno, con un presidente con baja aprobación?

No. Si nos hubieran invitado a formar parte del gabinete el primer día del Gobierno, la respuesta hubiese sido la misma. A nosotros el pueblo peruano nos eligió para una responsabilidad y Acción Popular respetará eso. En la bancada siempre hemos tenido un comportamiento coherente, no hemos llegado a la irracionalidad; al contrario, hemos actuado anteponiendo el tema técnico. Eso es lo que hemos tratado que prime, dentro de todo.

¿Todos los miembros de la bancada, de manera unánime, apoyaron el no integrar el gabinete?

Es un acuerdo. Es una decisión tomada.

¿Pero no por unanimidad?

Bueno, no lo sometimos a votación pero creímos que eso era lo más conveniente y listo. Aparte, como te digo, es una decisión que tomamos desde que se inició este Congreso. Nosotros, al presidente, al Gobierno, siempre los hemos apoyado. Dime, ¿cuál es la única bancada que ha apoyado a todos los ministros de Educación en las (votaciones) de censura? Hemos sido nosotros, Acción Popular. Entonces, no necesitamos un cargo, una presencia en el gabinete, para seguir apoyando las cosas buenas del Gobierno.

¿Qué atributos deberían buscar el presidente y la premier en el nuevo gabinete para que este alcance la reconciliación del país?

Deben ser ministros con un perfil técnico pero también con un perfil político, que creo que es lo que le ha faltado a este gobierno. Colocar ministros que tengan capacidad de diálogo, capacidad de poder relacionarse. No se olvide de que el Ejecutivo, después de muchos años, enfrenta una situación en la cual el partido de gobierno no tiene mayoría en el Congreso. La última vez que pasó eso fue en el año 63, en el gobierno del presidente Fernando Belaunde. Entonces, deben tener ministros que tengan capacidad política, de diálogo, que estén convencidos de que no están representando al partido de gobierno sino a todos los peruanos.

¿Cree que más congresistas oficialistas deberían dirigir ministerios o, de suceder ello, la bancada gobiernista del Parlamento quedaría muy debilitada?

No, fíjese, el partido que tiene mayoría, ya no absoluta, es Fuerza Popular. Antes eran 71, ahora son 61. Entonces, van a seguir teniendo mayoría. Yo creo que si un buen cuadro del gobierno está en el Congreso y tiene la posibilidad de servir desde un ministerio, en buena hora. Que lo haga. Ahí está el ministro Carlos Bruce, que tiene toda la experiencia del mundo como ministro. Creo que es un buen representante del partido de gobierno que se ha sumado al gabinete.

¿Y más legisladores oficialistas deberían sumarse al Ejecutivo?

En la medida que vayan a aportar, claro que sí.

Se especula sobre la posibilidad de que un fujimorista asuma un ministerio. ¿Vería eso con buenos ojos?

Si estamos hablando de un “gabinete de la reconciliación”, esto significa no poner condición alguna. Y si debe estar algún fujimorista, pues que esté un fujimorista.

Pero en el caso de Acción Popular, sí han descartado estar en el gabinete.

Sí, pero estamos hablando de los extremos, nosotros no somos de los extremos. Siempre vamos a apoyar y a criticar en temas puntuales al Gobierno.

¿La reconciliación sí pasa por que un fujimorista integre el gabinete?

Sí, si el Gobierno lo cree conveniente y el fujimorismo también lo cree conveniente, en buena hora. Creo que hay cuadros importantes en el fujimorismo. No por el hecho de que sea una bancada distinta a la de Acción Popular quiere decir que no tiene cuadros técnicos. Hay gente que es muy valiosa y que podría ayudar al gabinete. Eso podría ayudar a la gobernabilidad. Ya dependerá de si ellos desean o no desean.

De darse, ¿no cree que se haría evidente que hubo un negociado entre la no vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el indulto humanitario a Alberto Fujimori en Navidad?

Bueno, ¿de qué fujimorismo me hablas, el fujimorismo mayoritario o el de los ‘Avengers’? (Risas).

¿Cree que el Gobierno logre la reconciliación tras nombrar al nuevo gabinete?

Yo espero eso. Un gobierno, a 18 meses de haber empezado, que tenga una fragilidad como la del actual, no es conveniente para nadie.

¿Está de acuerdo con que la primera ministra Mercedes Aráoz se mantenga en el gabinete?

Creo que si el Gobierno hubiese querido tener un gabinete más amplio, debió empezar cambiándola, y eso sin tener nada en contra de la ministra. Pero hay muchos factores. Nombrar un nuevo primer ministro hubiese implicado pedir un voto de confianza al Congreso.

AUTOFICHA



- “Soy congresista por Lima de la bancada de Acción Popular, en la que soy vocero alterno. Soy secretario general de mi partido. Miembro titular de las comisiones de Defensa Nacional, Transportes y Comunicaciones, y Educación. Soy secretario de la comisión de seguimiento de la reconstrucción”.



- “He sido asesor senior de Indecopi, gerente general de WVU Educación SAC y profesor de la Universidad Esan. Culminé la secundaria en el Colegio Inmaculada de Surco. En Acción Popular fui secretario de Asuntos Educacionales y secretario de Planificación y Desarrollo”.



- “Soy bachiller en Economía y Negocios por la Universidad de Lima y licenciado en Educación por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Tengo un MBA en la Souther New Hampshire University de Estados Unidos, que culminé en el año 2000. Fui candidato a la Alcaldía de Lima en el año 2014”.