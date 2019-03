Edmundo del Águila: Designación de Salvador del Solar "genera incertidumbre" [VIDEO]

El vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, sostuvo, en entrevista con Perú21.TV, que la designación de Salvador del Solar como presidente del Consejo de Ministros "genera incertidumbre" toda vez que se esperaba un jefe de gabinete "con mucha experiencia y capaz de consensuar con distintas instancias del Congreso".

No obstante, comentó que el reemplazante de César Villanueva "tiene todos los requisitos y capacidades para llevar adelante el trabajo que requiere el país".

"Quizás (este sea) el guión más difícil que le toque interpretar a Salvador del Solar y estoy seguro, confiamos en que le va a ir bien", subrayó.

En Perú21.TV, Del Águila reconoció la intención del flamante premier de buscar el consenso con las distintas fuerzas políticas tras señalar que esta disposición no se advirtió en la era Villanueva.

"Para comunicar hay que ser buen comunicador y tener la voluntad de acercarse a comunicar. El premier anterior no la tuvo, no difundió todas las medidas que impulsó, agarró cierta soberbia; no solo del presidente (Martín Vizcarra) sino del premier que no consideraba reunirse con las distintas bancadas", subrayó.

"Vizcarra, lamentablemente en los primeros meses, no ha coordinado con nadie y el Congreso ha buscado coordinación a través del presidente del Legislativo, eso se llama arrogancia. (...) Era el presidente del Congreso quien se acercaba pero el presidente ( Vizcarra) no tuvo las formas ni los tiempos de él mismo encabezar un acercamiento. (...) Hoy, al ver que las encuestas no son las mismas, cambia de estrategia y para eso convoca a un nuevo premier", puntualizó.

Del Águila, en otro momento, esbozó algunos temas que deberían incluirse en la agenda inmediata de trabajo del premier Del Solar.

Mencionó, en ese contexto, el tema de la estabilidad política. "Hay que recuperar lazos de comunicación entre las distintas instancias, no solo entre Ejecutivo y Congreso, trabajar una agenda de progreso y desarrollo empezando por el Fenómeno de El Niño, (...) impulsar proyectos que ayuden a mejorar el tema económico", remarcó.