Edmer Trujillo sobre conflicto en La Bambas: "No pienso renunciar" 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo , aseguró este domingo que no piensa dejar el cargo pese al pedido público hecho por la comunidad de Fuerabamba (Apurímac) y dijo no saber a qué se debe este requerimiento.

En esa línea, destacó el trabajo que ha venido realizando su sector en el conflicto social en torno a la minera Las Bambas .

"No pienso renunciar [por pedido de la comunidad de Fuerabamba], no voy a renunciar, en el caso específico de la comunidad de Fuerabamba y los pedidos de algunos comuneros no sé a qué se debe, pero en todo caso destacamos el trabajo que venimos haciendo", sostuvo en diálogo con Canal N.

Trujillo indicó que han ayudado a los comuneros a formalizar y regularizar sus propiedades, y detalló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha trabajado de manera coordinada con las comunidades alrededor del corredor minero.

"El contacto permanente que tenemos a través de nuestros equipos con las diversas comunidades de todo el corredor minero con las que trabajamos no solamente es en temas vinculados a nosotros, sino además acompañando a las comunidades mismas en trámites para formalizar y regularizar su situación", señaló.

"Hemos realizados pagos a algunas comunidades, como mencioné en una entrevista anterior, y tenemos los pagos de dos comunidades esperando ahí para hacerlas efectivas. Nosotros estamos trabajando con ellos coordinadamente", manifestó.