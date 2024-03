El congresista Edgar Tello, de la bancada Bloque Magisterial, se pronunció a raíz del anuncio del presidente del Congreso, Alejandro Soto, sobre no permitir el que se realicen allanamientos a las oficinas parlamentarias.

El parlamentario aseguró no oponerse a estas medidas por parte del Ministerio Público, sin embargo, enfatizó en que “se actúe de manera objetiva y transparente”. “ No me he opuesto, esperamos que se actúe de manera objetiva y transparente, no se abuse”, señaló.

Asimismo, el legislador dijo que se debe “respetar el fuero parlamentario”. En ese sentido, consideró que “últimamente se está usando como un caballito de batalla para hacer una campaña mediática y no se habla de otros problemas que hay en el país”.

“Yo puse un tuit una advertencia al ver titulares que orientaban a que se den este tipo de hechos y creo que puse un tuit y el presidente (del Congreso) ha dado su respaldo. Yo siempre he colaborado con la justicia y las investigaciones”, indicó en RPP.

Por otra parte, Tello, quien es investigado por el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ se pronunció sobre la denuncia que presentaron él y cuatro congresistas más contra la fiscal Delia Espinoza por abuso de autoridad.

“Hemos coincidido varios congresistas como Aragón, Chirinos, Luis Cordero Jon Tay, de los catorce que hemos estado conversándolo, pero al final decidieron formar parte de esta denuncia cinco congresistas y creo que es parte de la democracia ejercer nuestros derechos”, señaló.

Como se recuerda, el congresista de izquierda es mencionado por Jaime Villanueva, quien lo señala de haberse reunido con él para convencerlo de votar a favor de la inhabilitación contra la exfiscal Zoraida Ávalos a cambio de que la Fiscalía archive dos investigaciones en su contra.

