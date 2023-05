El congresista de ultraizquierda del Bloque Magisterial Edgar Tello se ha convertido en el nuevo ‘mochasueldos’ del Congreso. Y no solo eso. Según reveló Punto final, además de pedir el 5% del salario de sus trabajadores, solicitó también donaciones para ollas comunes y proyectores.

La denuncia viene de una de sus exasesoras que se encuentra embarazada. Ella señaló al dominical que el parlamentario, desde el inicio, le pidió un “aporte” voluntario de su sueldo al que nunca accedió. Luego se le solicitó un proyector de S/4,600, pero ella se volvió a negar y aquí le llegaron los problemas. Como Edgar Tello no la pudo cesar por su condición, le redujo el sueldo, le cambió el cargo y la acosó laboralmente impidiéndole comer y hasta ir al baño, lo que dañó la salud de su bebé, refiere. Ahora los partes médicos le han indicado que su embarazo corre riesgo ante la situación de estrés a la que el parlamentario la ha sometido.





Además de esto, también pidió a sus trabajadores donaciones de cocinas, ollas y cucharones para los más necesitados. Esto se vio evidenciado a través de una conversación de WhatsApp en la que exigió que este pedido no pase del mes de abril. “No podemos ponernos en ese plan, algo no está bien. No sé cómo se hace, pero sale el primero de abril. Falta de compromiso o no se quiere trabajar”, aseveró Tello en la conversación.

Al final, Tello obtuvo lo que quiso y sus trabajadores accedieron a “donar” todos los implementos.

Y por si esto fuera poco, pidió a la oficina diplomática de Taipei en Lima una donación de US$8 mil para comprar ollas, cocinas y cucharones a través de una carta. Según la normativa del Congreso, un legislador está impedido de pedir donaciones, en especial si se trata de dinero. Tello lo negó todo.

QUIÉN ES TELLO?

Edgar Tello fue representante del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sute (Conare), uno de los organismos generados de Sendero. Es el principal dirigente de la célula más fuerte del Conare de Lima (ahora Fenatep - Movadef) y fue secretario de Economía de la facción magisterial de Sendero.