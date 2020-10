El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), aseguró que la camioneta en la que se desplazaba pasará por una pericia para determinar las causas del accidente que sufrió en Arequipa.

En diálogo con Canal N, indicó que su equipo de trabajo salió ileso del accidente y que todos vivieron “momentos bastantes difíciles y complicados” tras el hecho.

“Cuando llega la Policía de Carreteras, pusieron al carro en su estado normal. La misma Policía ha dicho que es bastante raro que un carro del año 2017 no debería tener esas fallas y quedarse sin frenos”, expresó.

“No llevábamos peso para decir que se sobrecalentaron, no había razones para esa falla. Mañana está pasando el carro por la pericia correspondiente para determinar qué ha pasado”, añadió.

En ese sentido, Alarcón Tejada refirió que tras el accidente, la comitiva prosiguió con su camino para reunirse con autoridades de Caylloma.

“De ser el caso que los peritos encuentren una mano extraña o algo irregular que no es un tema mecánico, yo podría concluir en ello [un interés de que no continúe con las investigaciones]. Al final yo seguí el camino, me reuní con los alcaldes que estaban esperando la problemática de Majes-Sihuas II”, acotó.

Como se recuerda, el vehículo en el que se trasladaba el legislador de UPP sufrió una volcadura en la carretera Arequipa - Caylloma cuando se encontraba cumpliendo actividades en el marco de la semana de representación.

Alarcón detalló que el accidente ocurrió cuando se vaciaron los frenos del vehículo en el que viajaba el congresista acompañado por otros cuatro trabajadores de su despacho cuando se trasladaba a Caylloma.

El congresista deslizó la posibilidad de que el accidente no sería “un hecho fortuito” e indicó que la Policía Nacional del Perú ya se encuentra investigando el mismo. Precisó que “nada ni nadie detendrá” su labor fiscalizadora.

De otro lado, Alarcón adelantó que elaborará un preinforme sobre las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, a fin de alcanzárselo a la comisión del Congreso que investiga al denominado Club de la Construcción.

Edgar Alarcón habló sobre accidente en Arequipa

