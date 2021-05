El reservista que ingresó a las huestes de los Quispe Palomino afirma que el hoy prófugo Alex Pimentel era el nexo entre el fundador de Perú Libre y los terroristas del Vraem. Además, confirma que vio al virtual legislador Guillermo Bermejo en el lugar.

—¿Cómo así es que ingresa al Vizcatán con el señor Alex Pimentel y quién es este señor?

En una de las oportunidades cuando nosotros ingresamos al Vizcatán, llegamos a conocerlo a Alex Pimentel. Y Alex Pimentel ya por la forma cómo se desarrollaba adentro, nosotros llegamos a entender pues que él ya conocía, que ya tenía varios ingresos. Y como él se enteró que nosotros teníamos también la llegada directa con los Quispe Palomino, se logra tener una cierta confianza también con él. Y ahí nace todo el acercamiento.

—¿Él nunca perteneció a su movimiento?

No, él es de formación ideológica comunista.

—¿Y él se suma para poder ingresar con ustedes a conversar con alias ‘José’?

Cuando había esa oportunidad de nosotros poder ingresar, coincidíamos a veces en nuestros ingresos y por eso también se identificaba con nosotros y usaba el uniforme.

—¿El señor Alex Pimentel sí llegó a hablar directamente con el señor Quispe Palomino? ¿Sí se reunió con él?

Sí.

—¿Qué tan cercano es Alex Pimentel al señor Vladimir Cerrón?

Él siempre nos comentaba que él era el hombre de su entera confianza para hacer las coordinaciones con Quispe Palomino.

Habla ‘Sacha’ sobre Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo

—¿Eso quiere decir entonces que es más que un proveedor? Nosotros hemos publicado un informe en donde él figura como proveedor del Gobierno Regional de Junín en el 2012 por unos S/13.500. ¿Es más que un trabajador del gobierno regional?

Yo creo que, por lo que él me menciona, es un hombre de confianza de Vladimir Cerrón. Y por eso es que él lo tenía en su gobierno regional como un trabajador.

—¿Puede decirse que el señor Pimentel es el nexo entre Vladimir Cerrón y los Quispe Palomino?

Sí.

—¿Está seguro de eso?

Sí, por todo lo que hemos visto.

—¿Él se lo confirmó en algún momento?

Sí, también me lo confirmó.

—¿Cuántas veces usted ha ingresado al VRAEM?

Sobre esta etapa para el proceso de la pacificación del país nosotros hemos ingresado cuatro veces con el conocimiento del Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Juntamente con ellos hemos desarrollado.

—Pero cuántas veces.

Cuatro veces.

—¿Usted cuando ingresó a los campamentos de los Quispe Palomino vio a algunos de los personajes de Perú Libre?

Los campamentos no son visibles. Son plásticos y lo preparan así instantáneamente. Los campamentos no nos permiten ver.

—Pero en qué contexto en todo caso usted vio al señor Guillermo Bermejo (hoy virtual congresista)

Nunca nos hacen ver así directo, sino es a una cierta distancia, cuando te separan, entonces ahí se dan los cruces. Y tú puedes ver ahí quiénes pasan.

—¿Y ahí lo vio al señor Bermejo?

Sí.

—¿Está dispuesto a contar esto en el proceso que lleva ahora el señor Bermejo por terrorismo?

Yo siempre estoy sujeto a las autoridades del Poder Judicial y es por eso que yo estoy allanado a todo también en cuanto a mi proceso. Y yo soy respetuoso a las autoridades.

—Entonces podría declarar…

Sí, siempre y cuando sea llamado.

—¿Y cuál habría sido la función de Bermejo al interior del campamento?

Tengo entendido es con la misma función de Alex Pimentel. Alex Pimentel cumplía esa función de poder ser el enlace.

—Lo que se dice es que el señor Bermejo iba al exterior para impartir esta ideología que se buscaba imponer

Claro, eso también se sabe que ha sido así. Salía al país, desarrollaba digamos encomendado, como también a nosotros nos encomendaba, fortalecer las relaciones nacionales e internacionales. Eso ha sido así.

—¿Cuál es la última situación que usted conoce respecto a los Quispe Palomino? Es decir, ¿están fuertemente armados? ¿Cuáles son sus planes?

Sí, eso está en los documentos. Demuestran la ampliación del comunismo a nivel nacional con la llegada y acercamiento de los movimientos sociales, políticos, nacional, el cual por intermedio de ellos desarrollan. Entonces, esa experiencia ha pasado con nosotros.

—¿Teme por su vida?

Como ser humano, todos tenemos un temor. Porque yo no sé qué va a pasar mañana, puede pasarnos cualquier cosa. Entonces eso quiero yo invocar a la prensa que por favor nos ayuden con las autoridades para tener algún tipo de protección porque estamos expuestos. Ya he tenido tres veces de intento de asesinato. Yo invoco a las autoridades que nos ayuden porque nosotros estamos simplemente hablando la verdad.

—¿Usted es terrorista? Tiene actualmente un proceso por eso.

Nosotros somos pacifistas. Nosotros queremos la paz. Yo considero que he estado preso por buscar la paz. Nosotros condenamos todo acto de terrorismo. No estamos de acuerdo. Hemos pasado ya esa época del terrorismo, entonces no estamos de acuerdo.

—¿Y cuál es su postura en esta segunda vuelta?

Nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los partidos. Vamos a viciar nuestro voto.

—¿Esto no podría beneficiar de alguna forma a algún candidato?

Sí, pero no estamos de acuerdo ni con Fujimori ni con Castillo.

—¿Por qué?

Porque Fujimori representa a la corrupción y además ellos son los que me meten a la cárcel. Y el peligro que es Vladimir Cerrón por intermedio de este pensamiento comunista, que es muy peligroso para el país.

