Ed Málaga: “Por mucho menos censuraron a Lady Camones”

Málaga critica el mensaje del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

¿Qué sabor le deja el mensaje del presidente del Congreso?

Insatisfactorio. Se ha enfocado mucho en lo administrativo, en decir que la oficina se va a reorganizar. Esa es la responsabilidad administrativa. Y de la responsabilidad penal se va a encargar la Fiscalía. Pero para mí, la más importante, es la responsabilidad política. No se puede ser presidente del Congreso y al mismo tiempo el brazo de APP (Alianza para el Progreso) en el Congreso. El brazo de César Acuña, Richard Acuña y Luis Valdivia, sobre todo este último, quien ha sido directamente asociado a Jorge Luis Torres Saravia. No es un capricho decir que APP tiene responsabilidad política.

Más preocupado en él que en el Congreso.

Tal parece que Salhuana es un experto en hablar mucho y decir poco. Lo que yo esperaría de un presidente del Congreso es que lo dé todo por su institución. Este escándalo ha manchado a los 130 congresistas. Es muy ofensivo que los ciudadanos piensen que el Congreso es un burdel, un lupanar. Es serio, es muy grave lo que está ocurriendo. Y que el presidente del Congreso salga muy tranquilo a decir que van a dar facilidades y van a evaluar a los directores de las oficinas… Él debería estar furioso, debería ser la persona más furiosa y más encima de todo lo que se está haciendo al respecto. El hecho de que haya personas vinculadas a un partido envueltas en esto, revela una práctica tradicional en el Congreso: el copamiento de cargos. Cada vez que asume una nueva Mesa Directiva se vuelven a repartir los cargos. Pero las oficinas que menciona Salhuana son las de la DGA (Dirección General de Administración), son oficinas del Parlamento. Pero las que se reparten entre los miembros de la Mesa Directiva no están siendo tocadas.

En APP hay una pugna.

A mí no me consta que haya una pugna. Pero no me sorprendería si recordamos el audio infame con el que censuraron a Lady Camones. Por mucho menos censuraron a Lady Camones. Y con un audio filtrado de APP. Imagínate cómo se sacarán los ojos. Eso le pasa a APP por no pensar mejor en los candidatos para la Presidencia del Congreso.

No queda clara la agenda. El Congreso chino no ha empezado su legislatura.

Uno se pregunta qué van a hacer allá. Es un tema de Estado. El contexto geopolítico es importantísimo. China está entrando con mucha fuerza en la región. Que en ese contexto, habiendo sido Perú huésped del APEC y habiéndose reunido la presidenta con el presidente chino, es prácticamente una señal de sometimiento, de pérdida de soberanía. Porque si se tratase de temas técnicos, habrían invitado a comitivas de las comisiones de turismo y comercio exterior o relaciones exteriores.

En 2023 también hubo un discutible viaje a China…

Sí. El presidente del Congreso debería de tener mucho cuidado con todo lo que concierne a China. Hay un gran ausente en esta discusión que es Fuerza Popular. Fuerza Popular está calladito. A Héctor Ventura le sacaron una declaración a título personal de que no apoyaría una censura. Esto revela que la alianza con APP es demasiado importante para Fuerza Popular como para cuestionarla. Esto es lamentable. El Congreso no solo es complaciente con el Gobierno, sino con ellos mismos. Es el pináculo del otorongo no come otorongo. Este es el Bloque Democrático, ni siquiera el cerronismo. Increíble.

La Comisión Permanente no puede censurar al presidente del Congreso.

Mira, yo no soy el experto en procedimientos, pero hasta donde tengo entendido, en primera línea, habría que esperar a que reinicie la legislatura, porque se necesita un alto número de congresistas. Sin embargo, se puede convocar a una sesión extraordinaria con el fin de evaluar una moción de censura. Claro que eso tendría que decidirlo la Mesa Directiva y los voceros, y como ya hemos visto no hay mucho interés en ello. La otra alternativa es que, si la censura no se da, Salhuana podría dar un paso al costado por actitud democrática. Él podría tener el gesto grandioso mediante una renuncia, que ya lo ha descartado, o una licencia. Puede pedir una licencia por un mes mientras se investiga. Y si no se termina, extenderla. En teoría todo es posible. Depende de la voluntad política.

La Fiscalía acaba de visitar al Congreso.

La Fiscalía ve lo penal. Yo me centro en lo político. No era acertado dar la señal de que destituyendo al oficial mayor se acababa el problema. Si Salhuana fuese presidente del Perú y hubiera un escándalo así, ¿qué le espera al país? Por eso me opuse a su designación y a la de cualquiera de APP, salvo Lady Camones. APP trajo al violador, al mochasueldo, al topo del audio… ¿No son suficientes joyas?

¿Mueve la censura?

Mal haría en mover algo tan serio a título personal, porque integro una bancada. Hay opiniones discordantes dentro de Avanza País. Entiendo que las bases están muy molestas y esperan una respuesta firme. Todavía no hay un consenso, porque no nos hemos reunido. Muchos están de viaje.

TENGA EN CUENTA

“Habría que preguntarle al congresista Williams por qué motivo ha tomado esa decisión. En su lugar, yo no iría (a China)”.

“¿Piensa Salhuana en lo ofensivo y denigrante que resulta esto para todas las mujeres que trabajan en el Congreso? Todos los comentarios que muchas profesionales tienen que soportar gracias a la irresponsabilidad de APP. ¿Ni una palabra en su defensa?”.

“Salhuana se cuidó de mencionar la presencia de los dirigentes sindicales. Hay una situación que no está clara”.