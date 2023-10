El congresista no agrupado, Ed Málaga, planteó interpelar a la ministra de Educación, Miriam Ponce, debido a que, tal como lo reveló Perú21, actualmente existen 4,819 profesores que firmaron el planillón del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, que siguen dictando clases y no han sido separados del magisterio.

“La interpelación me parece absolutamente pertinente —dijo Málaga a Perú21—, no porque haya un ánimo de censura detrás sino porque necesitamos la información. Creo que además eso pone en tela de juicio las normas y las iniciativas que se han dado para favorecer, desde el lado de los congresistas maestros, sin ser cuidadosos en los filtros e idoneidad; se han hecho muchas reivindicaciones laborales para favorecer a maestros, pero no se ha visto quién es quién”.

Málaga sobre 5 mil docentes adherentes del Movadef: "Es pertinente" interpelar al Movadef

Málaga plantea interpelar a la ministra de Educación por los 5 mil docentes del Movadef. (Video: Con Motorola G100)

Para Málaga, el camino de la interpelación a la titular de Educación, es la decisión más adecuada, para que explique qué es lo que va a hacer su cartera con los 5 mil docentes que apoyaron al Movadef para su inscripción sin éxito en el Jurado Nacional de Elecciones, en el 2012, y consideró además necesario que sean cesados o suspendidos de sus funciones hasta que se encuentre una salida a este caso.

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, coincidió con la propuesta de Málaga, y señaló a Perú21 que la única salida a este problema es que esos 5 mil profesores deben ser despedidos. Sobre la interpelación a Ponce, señaló que podría ser un camino en caso su presentación en la comisión de Educación —en caso ahí sea convocada— no ayude a buscar una solución al problema.

SOBRE INTERPELACIÓN

No obstante, según Málaga, si este caso pasa a ser tratado en las comisiones se “podría diluir” y pasar al olvido. Lo que pasa es que la presidenta de la comisión de la Mujer, Milagros Jáuregui, anunció que citará esta semana a la titular de la cartera de Educación para que explique sobre este caso. También podría ser citada a las comisiones de Inteligencia y Educación.

Como se recuerda, el domingo último, Perú21 publicó una investigación que revela que desde 2017 existen 4,819 profesores que se adhirieron al Movadef, en el 2012, que continúan dictando clases hasta hoy.

Desde el ministerio de Educación (Minedu) informaron a este medio que solo han sido separados 70 docentes y 10 administrativos que tienen sentencias por los delitos de terrorismo y apología del terrorismo. De los 80, dos profesores fueron devueltos a las aulas en 2020 y 2023 por disposición del Poder Judicial.

Sin embargo, la ministra aún no ha explicado sobre qué es lo que pasará con los otros miles de docentes ligados al Movadef que siguen dictando clases en todo el país? ¿Será que al Minedu no le interesa tener a personas ligadas al terrorismo impartiendo su ideología en menores de edad?