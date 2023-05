Para el exministro de Vivienda, Rudecindo Vega, el hecho de que Eliane Karp haya podido fugar hacia Israel, prueba que las autoridades administradoras de justicia como el Ministerio Público y el Poder Judicial no actuaron de manera oportuna.





“No es un tema agradable de conversar para el país. Siempre hay que aspirar a que la justicia peruana haga su trabajo, y que lo haga bien. Pero también se aspira a que los que tienen que rendir cuentas a la justicia lo hagan, pero en el Perú. En este caso, el de la señora Karp, la justicia peruana no ha avanzado. El caso de su esposo Alejandro Toledo, si bien fue extraditado al Perú, ha sido por el caso Interoceánica, no por el caso Ecoteva. Y, en el caso Ecoteva está involucrada la señora Karp, si ahí existió un retraso, ese retraso es de la justicia peruana. Es una sensación desagradable y penosa la labor del Ministerio Público tan igual como el acto de eludir la justicia. Esto nos demuestra que los operadores de justicia no hicieron bien su chamba porque de lo contrario los responsables no se fugarían, hay que decirlo así o de lo contrario vamos a terminar justificando lo que no hay que justificar”, indicó.