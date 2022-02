La Comisión de Fiscalización recogió las declaraciones del dueño del inmueble ubicado en el pasaje Sarratea en Breña, Alejandro Sánchez Sánchez, sobre las presuntas reuniones clandestinas del presidente Pedro Castillo en el lugar.

En ese contexto, el presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura, consideró oportuno consultar sobre si sostuvo reuniones con el mandatario en el lugar o con la lobista Karelim López. “No he estado en ninguna reunión del presidente. No vivo en el inmueble. No he conocido a Karelim López”, explicó.

En ese sentido, se le consultó si participó en reuniones con Castillo en Palacio. Ante ello, sostuvo asistió a la reunión de la hija del presidente, pero que no participó en la organización de esta. Allí conversó con el mandatario de manera breve. En esa línea, explicó que no le solicitaron su información para el ingreso a Palacio pues llegó en una camioneta con Fray Vásquez y otro acompañante.

“El presidente llegó tarde a la fiesta de su hija. Minutos después terminó todo. Ahí lo saludé”, agregó.

Momentos después, informó que sí le pidieron su nombre y su documento de identidad tres horas antes mediante un grupo. “Seguro está registrado ahí”, afirmó.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

-La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para el miércoles 9 de febrero a los asesores presidenciales de Pedro Castillo -Además, facción magisterial de Perú Libre: “El Gabinete tiene que estar conformado por profesionales, con experiencia y concertadores”. -También, el Gobierno convocó al exministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, para “conversar” -Y, EE.UU niega alarmismo sobre tropas rusas en frontera con Ucrania.