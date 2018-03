Duberlí Rodríguez: “Susana Villarán ya tiene proceso penal abierto” [VIDEO]

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , manifestó que la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán ya tiene un proceso penal abierto por los casos que se le siguen —por los pagos de Odebrecht y OAS por la campaña de la revocatoria, la campaña de reelección y Rutas de Lima.— debido a que el Equipo Especial a cargo del caso Lava Jato ya formalizó la investigación preparatoria en su contra.

“Respecto a la señora Villarán, ya estamos enterados que ya se formalizó la investigación preparatoria. Antes, lo que ha existido solamente es investigación preliminar o diligencias preliminares que sirven para resolver si se abre o no el proceso penal propiamente dicho y en este caso, ya se ha abierto proceso penal”, explicó en declaraciones a Canal N.

Al ser consultado sobre el por qué de la celeridad en la investigación al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, y no a otros políticos involucrados en supuestos aportes de Odebrecht, el titular del PJ indicó: “Esa pregunta deberíamos trasladarla al Ministerio Público, pues quien escoge a quién se va a investigar, no es el PJ. El PJ nunca actúa de oficio, actúa a petición de parte”.



Como se recuerda, la Fiscalía solicitó el testimonio de once personas respecto a las investigaciones que se le siguen a Susana Villarán. Algunos de ellos son el ex teniente Eduardo Zegarra; la ex tesorera de la campaña por el 'No', María Julia Méndez; los integrantes del colectivo Amigos de Lima, Brígido Oriundo y Guillermo Loli; así como Jorge Alfredo Machuca, quien habría aportado a la campaña de reelección de Villarán.