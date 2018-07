El presidente del Poder Judicial , Duberlí Rodríguez , aseguró que no dará un paso al costado, luego que saliera a la luz un nuevo audio que lo compromete con el ex juez de la Corte Superior de Justicia del Callao , Walter Ríos .

En esa grabación, Luis Alberto Díaz , su asesor de comunicaciones, invita por encargo de su jefe a Walter Ríos a un almuerzo en un restaurante en Barranco, donde iba buscar mejorar la situación de su esposa en el Ministerio de Justicia que presidía Salvador Heresi.

"He dispuesto la separación definitiva del señor Díaz. Me siento profundamente indignado por el mal uso de mi nombre. Jamás me imaginé que defraudaría mi confianza. Sin mi conocimiento hizo llamadas, como si yo estuviera invitando a otras personas, pero yo no tengo el dinero suficiente para un almuerzo para 20 personas. Yo he sido un invitado más por ser el cumpleaños de Héctor Chumpitaz", declaró Rodríguez en RPP.

"Yo acudí para estar cerca de mis ídolos porque soy hincha de la U. Jamás pensé en algo turbio ", agregó.

Duberlí Rodríguez no renunciará a la presidencia del Poder Judicial. (RPP)

Asimismo, el presidente del Poder Judicial aseguró que no cometió ninguna falta para pensar en una renuncia.

"Me dicen por qué no renuncias como lo hizo el Ministro de Justicia , pero esa es otra situación. Para renunciar, tendría que aceptar algo y yo no he cometido ningún hecho ilícito. Yo no puedo responder por alguien que traicionó mi confianza vendiendo humo a mis espaldas. Él ha declarado que se siente avergonzado por lo que hizo", puntualizó.

Duberlí Rodríguez también negó que su hija esté laborando en el sector público. "Yo no tengo ninguna hija trabajando ni ahora ni antes en el Ministerio de Justicia. Ella está en el sector privado", indicó.