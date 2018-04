Duberlí Rodríguez: Pondrían en la mira a titular del Poder Judicial por la excarcelación de terroristas

Por la excarcelación de los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo correspondería una denuncia constitucional contra el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , comentó a Perú21 el parlamentario César Segura (Fuerza Popular), miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“Ameritaría para, de alguna manera, llamarles la atención a estos señores y que hagan su trabajo bien, porque si queremos que nuestros hijos estén tranquilos, tenemos que preocuparnos por que las cosas vayan cambiando”, declaró.

Esta posibilidad, dijo, aún no se ha discutido en la bancada, pero recordó que Daniel Salaverry, vocero del grupo fujimorista, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”.

“Ya lo hicimos y tuvimos a todo el mundo encima, pero no es que queramos avasallar a un poder del Estado, queremos llamarles la atención”, refirió el parlamentario.

Segura también mencionó que a los jueces que decidieron la excarcelación de los terroristas, no les corresponde una denuncia hasta que culminen sus juicios pendientes, porque, según indicó, lo que ellos han hecho es acatar la ley.

“Responsabilidad tienen todos aquellos que participaron de estas nefastas normas que se dieron en el gobierno de (Valentín) Paniagua y de (Alejandro) Toledo, y que hoy tienen en libertad a estos sujetos”, reseñó.

Asimismo, aseveró que tanto el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación intentan “tomarnos el pelo con la carga procesal”.

DISCREPAN



El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra), también miembro de la mencionada subcomisión, no está de acuerdo en denunciar constitucionalmente a Duberlí Rodríguez.

“Morote debió salir en 2013 y luego cumplió sus tres años de prisión preventiva. Para mí es un hecho condenable, pero no se puede hacer otra cosa”, argumentó.

Del mismo modo, Juan Sheput, vocero alterno del oficialismo, dijo a este diario que tanto el presidente del Poder Judicial como los jueces solo han hecho cumplir la ley, y lo que se debería hacer es fortalecer las actividades de seguimiento, activar las procuradurías y cambiar el marco legal.

“El mismo Ejecutivo está mal en criticar al PJ. Acá hay que actuar con seriedad, no hay que dramatizar”, agregó.

Asimismo, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde, portavoz de Acción Popular, refirió que no ve responsabilidad de parte de Duberlí Rodríguez en la excarcelación de los terroristas.

“Él no es jefe de los jueces, es el representante del PJ, él no puede ordenar a un juez que vote en un sentido o en otro. La denuncia no sería procedente, pero de que pueden hacerlo, sí pueden”, acotó.

TENGA EN CUENTA



- El congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú), miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo a Perú21 que no ameritaría denunciar al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, porque se ha actuado en el marco de su legalidad.



- Horas después de que el terrorista Osmán Morote se instalara en su domicilio en el distrito de Chaclacayo, se comenzó a construir una pared de ladrillos que separa la casa de un descampado y facilitar la labor de vigilancia de la Policía.