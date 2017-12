Duberlí Rodríguez: "Es mortal tramitar dos extradiciones" [VIDEO]

¿Para quién juega el Poder Judicial en el caso de Alejandro Toledo? Algunos consideran que ese órgano de justicia buscaría favorecer al ex presidente debido a que aún no se envía el pedido de arresto provisorio con fines de extradición del ex mandatario, investigado por el delito de lavado de activos. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , rechazó que su institución quiera darle una mano al prófugo ex gobernante. Sin embargo, una de sus opiniones podría generar polémica al considerar que el cuaderno por el caso Ecoteva ya no debe ser enviado a las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué? Aquí sus razones.

La pugna entre el Poder Judicial y la Fiscalía por el caso Ecoteva parece de nunca acabar. Mientras tanto, el cuaderno de arresto por el caso Ecoteva no se envía a EE.UU. ¿Hay intención de traerlo?

El juez Abel Concha, a cargo del caso Ecoteva, considera que para armar el cuaderno tiene que estar sustentado y contener la causa probada. Es decir, que el solicitado (Toledo) esté vinculado al delito que se le imputa.

Pero la Fiscalía de Lavado de Activos ya subsanó los puntos que el magistrado Abel Concha observó en su pedido de arresto provisorio con fines de extradición de Toledo y, una vez más, el pedido fue rechazado.

El juez Concha no ha aceptado armar un cuaderno con ligereza porque, finalmente, será rechazado, y quienes quedarán mal serán él y el Estado peruano.

De acuerdo a ley, el citado cuaderno debió ser enviado hace tiempo a EE.UU.

En el caso de Odebrecht, el cuaderno de detención con fines de extradición se envió el pasado 15 de febrero. Es decir, fuera de tiempo, y las autoridades norteamericanas no han dicho ni una sola palabra. Acá no se trata de velocidad sino de que tenga un buen sustento.

¿No es importante cumplir con lo establecido en la ley?

No le veo tanta urgencia (enviar la carpeta de Concha a EE.UU.). A estas alturas, no es necesario insistir en el cuaderno de detención por el caso Ecoteva debido a que la justicia norteamericana se ha demorado mucho en dar una respuesta en el caso Odebrecht. No hay avances.

¿Está diciendo que Concha ya no enviaría la carpeta de Ecoteva a la justicia de EE.UU.?

Lamentablemente, yo no puedo decidir nada. Ni soy parte, pero ya no le veo ninguna importancia. No hay que hacer lo que la gente quiere.

Sorprende su respuesta porque para la Fiscalía de Lavado de Activos es una de sus estrategias para traer a Toledo. ¿En qué se basa?

Hay un pedido de detención por Odebrecht. Para mí, el pedido de Ecoteva no va a fortalecer sino va a limitar, por eso deben acumularse los casos Odebrecht y Ecoteva. No hay que insistir.

¿Por qué no insistir?

Lo que correspondería es que el fiscal Hamilton Castro, que investiga el caso Lava Jato, arme de una vez la carpeta de extradición (Odebrecht). Debe haber una sola investigación, un solo juicio, una sentencia y un solo pedido de extradición a cargo de Castro. Tramitar dos extradiciones es mortal y trágico para el Estado. Nadie puede ser investigado dos veces por el mismo hecho.

Para el Ministerio Público, acumular ambas investigaciones está en contra de la ley de crimen organizado y puede ser hasta prevaricato. Además, dice que Toledo se podría victimizar diciendo que hay presión política.

Es una interpretación superficial de parte de los fiscales. En todo caso, que persistan en lo que están haciendo, pero será responsabilidad de ellos lo que ocurra al respecto. Cuando detengan a Toledo, en cualquiera de las solicitudes, tendrán que armar dos cuadernos de extradición.

¿La declaración de Josef Maiman será incorporada a la carpeta de Concha?

Sí, pero imagino que debido a que la declaración la tomó Castro, tendrá que incorporarla en su carpeta (Odebrecht).

La fiscal Villar, quien dirige la investigación de Ecoteva, solicitó a Castro información sobre Maiman.

Eso es un juego de Rosana Villar porque ya debería dejar que Castro dirija la investigación.

Toledo, a través de su abogado, dijo que no será colaborador eficaz. Sin embargo, usted considera que sí podría acogerse a ese beneficio. ¿Por qué?

Ayudaría para que la investigación termine rápido porque ya no sería necesaria una etapa intermedia ni juicio oral. Sería un proceso abreviado. Toledo ya descartó esta posibilidad, así que está de más hablar del tema.

Algunas voces consideran que Concha está protegiendo al ex mandatario.

Eso es un absurdo. No se está protegiendo a nadie. Eso es falso. Concha en lo único que podría demorar es en la realización del citado cuaderno porque él no tomará ninguna otra decisión de fondo sobre Toledo. Eso se realizará en el juicio.

Cambiando de tema, ¿el encarcelado ex presidente Fujimori puede ser indultado aun si tiene un proceso pendiente por el caso Pativilca?

Un indulto puede ser para una persona que está condenada o procesada. Eso dependerá solo de la voluntad política.

Duberlí Rodríguez

Autoficha

- “Nací en Huarmaca, Piura. Soy abogado. He sido vocal superior en Lambayeque y vocal de la Corte Suprema. También he sido diputado (1985 -1990) y me he desempeñado como profesor universitario. Soy presidente del Poder Judicial desde el 2 de enero de 2017”.



- “En el proceso penal que se le sigue a Toledo por el caso Ecoteva, culminó ya la etapa de investigación preparatoria. El expediente que tenía el juez Abel Concha pasó a la Cuarta Sala Penal Superior de Lima. Ahí se iniciará la etapa de juzgamiento”.



- “La solicitud de arresto provisorio con fines de extradición por el caso Odebrecht está paralizada desde el 15 de febrero de 2017. No ha caminado ni un centímetro. Está apantanada. Por eso, considero que se debe solicitar de una vez la extradición por el caso Odebrecht”.