Duberlí Rodríguez: "Jueces de la Sala Penal creen ser dueños del caso Odebrecht"

El titular del Poder Judicial , Duberlí Rodríguez, calificó hoy de "rebeldía" la decisión tomada por algunos jueces de la Sala Penal Nacional por no acatar la resolución administrativa 325-2017-CE-PJ que los obliga a trasladar los casos de corrupción de funcionarios, entre ellos el de Odebrecht, al Sistema Anticorrupción.

Rodríguez se pronunció en conferencia de prensa luego de que el magistrado Richard Concepción Carhuancho, en una audiencia realizada esta mañana, desestimara el pedido de la defensa del ex ministro Aurelio Pastor para que su despacho, en línea con lo estipulado en la resolución, no vea más el caso de lavado de activos que lo involucra a él y al ex presidente Alan García.

Argumentó que los juzgados anticorrupción fueron creados por ley y que, en consecuencia, se debe hacer efectiva su aplicación. En contraste, señaló que la Sala Penal se creó de manera transitoria a través de una resolución.

"Todos los casos de corrupción, y conforme al decreto legislativo 1307, deberían pasar al Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios; lamentablemente, en un acto de abierta rebeldía, algunos jueces de la Sala Penal Nacional desacataron esa disposición administrativa y dijeron que ellos eran dueños del caso Odebrecht y que lo iban a llevar hasta el final", declaró.

Como se sabe, Concepción Carhuancho ha ordenado, a solicitud del Ministerio Público, la prisión preventiva de distintos ex funcionarios involucrados en el pago de sobornos de Odebrecht.

El presidente del Poder Judicial expresó que los magistrados de la Sala Penal fueron incorporados por invitación y aclaró que no son titulares en sus despachos. "Ellos no han llegado por méritos o por cuadro de antigüedad, sino por confianza (...) ellos son titulares en sus cargos de origen, concursaron para sus plazas originales", explicó.

En ese sentido, el titular de la Corte Suprema explicó que la mencionada resolución estipula el nombramiento de jueces en la referida instancia penal.

Además, dijo que con el Nuevo Código Procesal Penal no son los magistrados los que están a cargo de un caso sino serán los propios fiscales.