Duberlí Rodríguez: "Los jueces deben ser humildes y no soberbios"

Para el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , los argumentos del juez Richard Concepción Carhuancho en sus decisiones judiciales sobre la incautación de la vivienda del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, no son suficientes. Por ello, insiste en que en este caso hubo marchas y contramarchas. Sin embargo, aclara que no hay ningún enfrentamiento entre ambos que genere una catástrofe. El magistrado considera que ningún juez se puede sentir perfecto. “Ni si quiera Dios puede atribuirse tal condición”.

El juez Concepción Carhuancho niega que haya habido marchas y contramarchas en sus decisiones judiciales sobre la incautación de la vivienda del ex presidente Humala, ¿qué opina al respecto?

Para mí, sí hubo marchas y contramarchas porque si ya estaba ejecutada la orden de incautación y allanamiento, ya no era necesario que se postergue por 30 días.

El magistrado aclaró que lo hizo a pedido de la defensa de los Humala.

La pregunta es si ese era el fundamento de la segunda resolución. ¿Acaso no era de público conocimiento que desde la primera resolución estaba el tema de los niños? Entonces, para mí sí hubo marchas y contramarchas. No voy a descalificar su decisión de fondo. Será la Sala de Apelaciones la que confirme o revoque su decisión.

¿Se equivocó el juez?

No fue necesaria una segunda resolución. Solo eso. No hablo del fondo. En el Perú, ningún magistrado se puede considerar un superjuez. No hay ningún juez infalible. En su conducta, todos los jueces deben actuar con humildad y no ser soberbios. No es un buen consejo para ningún juez pensar que es perfecto. Ningún juez, incluyéndome, se puede sentir perfecto. Ni siquiera Dios puede atribuirse tal condición.

¿Está insinuando que Concepción peca de soberbio o que no reconoce su error?

Solo hago una recomendación.

Algunas voces consideran que se quieren bajar al juez.

En ningún momento he dicho que lo vamos a separar de la Sala Penal Nacional. El hecho de que algunas personas discrepen del contenido de sus resoluciones no significa una conducta grave.

¿Qué le exhortaría?

Le recomiendo que siga haciendo su trabajo como corresponde y que actúe de acuerdo a ley. No soy su superior en temas jurisdiccionales.

Algunos piensan que usted salió en defensa de los Humala y no respaldó su fuero.

Esa es una opinión subjetiva porque yo no defiendo a ninguna de las partes del proceso. No defiendo ni a la Fiscalía ni a la otra parte. Lo único que hice fue un comentario porque se podía afectar la imagen del Poder Judicial.

Para algunos fiscales, hay una campaña demoledora mediática y abogados de defensores de corruptos... Y el blanco es Concepción.

El juez es imparcial y la Fiscalía es parte en el proceso. Otro tema, el juez Concepción Carhuancho no es juez de juzgamiento, él no va a decidir quién es culpable o inocente. Es juez de investigación preparatoria que solo atiende medidas cautelares. Esa campaña no viene del Poder Judicial, ni yo ni el Consejo Ejecutivo le hemos retirado la confianza. Los comentarios periodísticos no son promovidos por nosotros.

¿No cree que estos enfrentamientos entre ustedes afectan la imagen del Poder Judicial?

No estoy en una política de confrontación ni enfrentamiento. Simplemente él tiene su opinión y yo la mía. No se trata de un terremoto ni catástrofe. Solo es un criterio diferente. Hace unos meses hubo un desentendimiento entre la Sala Penal Nacional y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ese tema ya fue zanjado por la Corte Suprema.

¿Por qué no unifican sus criterios? En diálogo con el programa ATV Noticias se informó que no hubo ninguna comunicación antes de que usted saliese a cuestionar la medida de Concepción.

Él no tiene por qué rendirme cuentas. No está dentro de mis atribuciones pedirle cuentas. Cada juez resuelve de acuerdo a su conciencia. Acá no hay que ponerse de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a opinar.

Para el ministro de Justicia, Salvador Heresi, es desproporcionada la medida del Poder Judicial. Considera que los Humala deben enfrentar el juicio viviendo en su casa.

Esa es la opinión política de un ministro del actual Gobierno y que no voy a comentar.

También dijo que tiene serias dudas de que el Pronabi alquile la vivienda a la ex pareja presidencial, pues el arriendo infringiría la desposesión.

Tampoco le voy a decir a Pronabi qué tiene que hacer al respecto.

Para el ex presidente Humala, hay un ensañamiento en su contra y de su familia.

Son opiniones de parte de los investigados. No puedo decir si hay ensañamiento porque no me corresponde. Son las partes las que califican las decisiones de los magistrados.

¿No cree que solo están enfocados en el caso Humala? Hay otros investigados del caso Lava Jato que están pasando desapercibidos.

Esa pregunta hay que trasladarla a los fiscales porque son ellos quienes deciden a quién investigan y a quiénes no. Actuamos de acuerdo al requerimiento del Ministerio Público. Espero que los fiscales hagan su trabajo como corresponde.

En breve se resolverá el pedido de recusación en contra del juez Concepción que fue solicitado por la pareja Humala-Heredia. ¿Qué expectativas avizora?

Eso se tramita internamente dentro del propio proceso. Me imagino que el juez Richard Concepción ha rechazado la medida. Yo no tengo ninguna injerencia en este tema.

AUTOFICHA



- “Nací en Lambayeque. Soy abogado de profesión. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Fui diputado por la Izquierda Unida y representante de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (1985-1990). También he sido docente”.



- “El proceso de traducción del pedido de extradición del ex presidente Alejandro Toledo sigue en manos del Ministerio Público. Sabemos que se trata de más de dos mil folios que están siendo traducidos del español al inglés. Esperamos celeridad”.



- “El juez Richard Concepción Carhuancho tiene seguridad y nosotros reiteradamente hemos pedido al Ministerio del Interior que se refuerce el número de efectivos policiales por la complejidad de los casos que tiene a su cargo. Esperamos que nuestro pedido sea atendido. Siempre estamos atentos”.