Duberlí Rodríguez: "No encuentro coherencia en que se ordene un desalojo y luego se dé marcha atrás"

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , dijo no entender la lógica del juez Richard Concepción Carhuancho, quien suspendió la medida de incautación contra la vivienda de Ollanta Humala y Nadine Heredia por 30 días.

"No me parece bien eso de marchas y contramarchas, de que cuando se ejecute, se cambie la decisión. Eso no lo entiendo muy bien", manifestó Rodríguez en ATV.

Hoy se conoció que el juez Richard Concepción admitió el recurso que la defensa de los Humala Heredia había presentado con el fin de suspender la incautación de la vivienda ubicada en Surco por un plazo de 30 días.

La medida se dio con el fin de "otorgar un plazo razonable para que los imputados (Ollanta Humala y Nadine Heredia) puedan desocupar íntegramente el bien inmueble".

"No encuentro coherencia que se ordene un desalojo, se practique y luego se dé marcha atrás", manifestó Rodríguez, excusándose de calificar la medida de un abuso o no.