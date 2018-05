Duberlí Rodríguez no descarta postular a la Presidencia de la República o al Congreso

El presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez , no descarta ser candidato a la Presidencia de la República o al Congreso. Según dijo, hacerlo sería “irresponsable”. Reconoció que antes tuvo a la política como “opción de vida”.

“No puedo descartar así (ser candidato), de manera total, porque sería, digamos, algo irresponsable. ¿Y si después, de repente, acepto, por ejemplo, ser candidato del pueblo donde nací, que se llama Rodeopampa? Podría ser, es una opción”, declaró.

En una entrevista con el diario Correo, también manifestó que su compromiso, hoy, es con el Perú debido a su cargo. Es presidente del PJ hasta el 30 de diciembre de este año. Tras ello, volverá a ser juez supremo hasta el 1 de octubre del 2019, fecha en que se retirará del a institución al cumplir 70 años.

“La política es una opción que se abrirá o se cerrará en ese momento. Yo no puedo negar que he tenido antes, como opción de vida, la política. He merecido la generosidad de mi pueblo que me eligió, de 1980 al 83, regidor en Chiclayo y, en el año 85, con 18 mil votos preferenciales, diputado por el departamento de Lambayeque en la lista de Izquierda Unida”, manifestó.