Duberlí Rodríguez critica gastos de comisión Lava Jato

El presidente del Poder Judicial , Duberlí Rodríguez , cuestionó que la comisión Lava Jato del Congreso gaste más de S/3 millones en su investigación.

El titular de la Corte Suprema de Justicia dijo que el Legislativo está facultado para investigar, pero que la institución que procesa la información y tiene decisión sobre los casos es la Fiscalía y, en su momento, el Poder Judicial.

“La recomendación es que debemos entrar en una política de austeridad. Estamos eliminando gastos innecesarios en el Poder Judicial. El tema es que, al margen de lo que cueste o no cueste, ¿cuál es la utilidad del trabajo de una comisión del Congreso? Sí, están facultados para investigar, pero, al final de cuentas, el organismo indicado para investigar es el Ministerio Público”, sostuvo.

En ese escenario, exhortó que se debe fortalecer y darle más recursos al Ministerio Público para que realice bien su trabajo. Puso como ejemplo la demora de la traducción del ex presidente Alejandro Toledo. “Va más de un mes (y no acaban). Me imagino que no tienen dinero para contratar a 10 traductores”, añadió.

“NO ESTÁ CONFIRMADO”

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP), integrante de la comisión Lava Jato, exhortó a Rodríguez a “que se dedique a las labores del Poder Judicial porque están pésimamente administradas”.

“Que aún no empiece su campaña política”, dijo. Agregó que cada organismo ejecuta labores distintas. “Ese monto no está confirmado”, remarcó.

¿SABÍA QUÉ?

-El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, exhortó a los legisladores a que, antes de contratar al personal, se tenga en cuenta sus antecedentes.

-Ello en referencia a la legisladora María Elena Foronda, quien contrató a Nancy Madrid, asesora, que fuera condenada por terrorismo.