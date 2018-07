Amistades peligrosas. El ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , y el cuestionado vocal supremo César Hinostroza , protagonista indiscutible de los 'audios de la vergüenza', se tratan con gran familiaridad. Así se comprueba es una escucha difundida por Cuarto Poder.

Aunque el audio no revela algún delito de corrupción o tráfico de influencias como sí lo hacen otros, no hay duda que los involucrados eran afines o mantenían una relación cercano. Incluso, se iban a comer caldo de gallina juntos.



Para comunicarse con Duberlí Rodríguez , el juez tenía que llamar al asesor Luis Alberto Díaz, quien fue separado del Poder Judicial días atrás por "defraudar su confianza al hacer un mal uso de su nombre".

Luis Alberto Díaz: Doctor, buenas noches.

César Hinostroza: Sí, hola Luchito, llamaste.

César Hinostroza: Estoy con el presidente, lo está esperando para comer caldo de gallina.

César Hinostroza: Claro, compadre, él tiene otro grupo. Él me ha dejado, me ha abandonado. Me ha abandonado, dile.

Luis Alberto Díaz: No, está conmigo, está que lo buscaba, le paso, le paso.

Duberlí Rodríguez: Este... César

César Hinostroza: Hermanito, cómo me dejas, me abandonas.

Duberlí Rodríguez: Pucha, pero si... se me pasó, ya te mandaron el carro, espera ahí y te trae.

César Hinostroza: Ya, ahorita voy

Duberlí Rodríguez: Te espero ahí... en el carro, ya.

César Hinostroza: Ya, listo. Ya, hermano.