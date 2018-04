Duberlí Rodríguez: "Acataremos fallo del Tribunal Constitucional sobre Ollanta Humala"

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez , se pronunció sobre la situación jurídica de los ex presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo . Leamos su opinión.

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunciaría, la próxima semana, por el hábeas corpus que presentó la defensa de Humala y Heredia para afrontar su proceso en libertad. ¿Qué expectativa tiene?

El Poder Judicial en tres niveles ya dijo su palabra. En primera y segunda instancia. Incluso vía casación que no fue admitida en la Corte Suprema, pero también existe la justicia constitucional y nosotros respetaremos su decisión. Para el Poder Judicial, se dan los requisitos para la prisión preventiva.

Para el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, sería un “escándalo” que el TC los libere.

Considero que hay que respetar las decisiones constitucionales así no estemos de acuerdo, es importante en una democracia.

¿No debería defender el fallo de sus jueces?

Ellos ya dijeron su palabra. Entonces, ya no hay más que decir.

Para la Fiscalía, podría existir un peligro de fuga.

Es un criterio de la Fiscalía y que lo han expresado en audiencia ante el Tribunal Constitucional.

Hay presiones políticas en el caso de Humala para que el TC falle a favor de ellos.

Siempre hay suspicacias y sospechas de interferencias políticas, pero yo asumo que en ningún órgano de justicia hay consignas políticas. Actuamos conforme al derecho.

El fiscal Germán Juárez acusará este mes al ex presidente Humala y su esposa Nadine por el presunto delito de lavado de activos.

Siempre he creído que cuando una persona está privada de su libertad, su situación debe resolverse lo más pronto posible. Se debe investigar en un plazo razonable.

Cambiando de tema, ¿en qué etapa se encuentra la extradición de Alejandro Toledo por el caso Odebrecht?

La oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público está a cargo de la traducción del español al inglés del cuaderno de extradición de Toledo. En breve, vía Ministerio de Relaciones Exteriores, pasará al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Y luego, ¿qué sigue?

Se hará un primer filtro y si pasa, lo derivan al Departamento de Justicia, en donde un fiscal norteamericano asume la representación del Estado peruano para pedir que se dé paso a la extradición. Si es aceptado, lo derivan a un juez federal de California y tendrá que realizar una audiencia y la decisión que se tome será inapelable. Se espera que en unos seis meses haya resultados.

Se viene otro pedido de repatriación por el caso Ecoteva.

Desde el punto de vista jurídico, es posible que eso ocurra, pero desde el punto de vista práctico, ya lo he dicho mil veces como ciudadano, me parece que no es pertinente que vayan dos cuadernos de extradición a EE.UU.

¿Por qué impertinente?

Porque eso da lugar a que se abran dos juicios y dos acusaciones, dos sentencias, y desde el punto de vista procesal, no es conveniente. Además, en el caso Odebrecht, aparte del delito de tráfico de influencias y colusión, figura lavado de activos, que ve Ecoteva. Se ha trasladado el expediente de Ecoteva al de Odebrecht. Ya sería innecesario.

El fiscal Vela dice que Ecoteva es una investigación “autónoma y sólida”.

Ecoteva es lavado de activos. ¿Qué dinero se está lavando? El dinero de la corrupción. ¿Qué corrupción? La que se le atribuye a Odebrecht. Dinero que habría recibido Toledo a través del empresario Josef Maiman. Recomendaría que manden una sola carpeta.

DATOS



- El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que por ahora el juez Richard Concepción estará a cargo del caso Odebrecht.



- “La Sala Penal Nacional estableció que la competencia en este caso seguirá en manos del juez Concepción”, remarcó.



- Consultado por el pedido de Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza Popular, quien solicitó que su caso ya no esté en manos del juez Concepción, Rodríguez indicó que ese expediente lo resolverá el magistrado en su momento.