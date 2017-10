Duberlí Rodríguez a abogado de Alejandro Toledo: “No voy a descender a ese nivel”

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, lamentó los ataques en su contra lanzados por el abogado de Alejando Toledo, Heriberto Benítez, quien lo calificó como "Cantinflas".

"Yo lamento que un profesional del derecho, un ex congresista, recurra al insulto. Decir 'cantinfladas' es rebajar el nivel de una discusión jurídica a un terreno que no es propio de abogados. No voy a descender a ese nivel", exclamó en declaraciones a los periodistas.

Horas antes, Heriberto Benítez lo llamó “Cantinflas” por, según dijo, hablar todo el tiempo y de manera contradictoria sobre su defendido. “Quien ha actuado como 'Cantinflas' ha sido, con todo respeto, el presidente del Poder Judicial al decir no hay arresto, pero sí hay prisión (para Toledo). Esa es una vergüenza", declaró en Canal N.

Duberlí Rodríguez dijo que Benítez "tiene todo el derecho de defender a sus patrocinados", pero también debe cumplir con sus "deberes de conducta", que, explicó, implica comportarse con respeto frente al presidente del Poder Judicial.

"Nunca me referí a él en términos agraviantes, ni estoy hablando de su pasado, ni de las investigaciones que pudiera haber tenido porque eso no me corresponde, sino a la Fiscalía", sentenció el presidente del PJ.