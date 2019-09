Además de sus funciones congresales, Yeni Vilcatoma y Úrsula Letona (Fuerza Popular) aparecen como profesoras contratadas por la Universidad San Martín de Porres (USMP) en la Facultad de Derecho. Ernesto Álvarez Miranda es rector desde 2014 de esa facultad y hoy es uno de los candidatos para ocupar una de las seis plazas como magistrado del Tribunal Constitucional (TC).

En el portal web de la USMP, Vilcatoma registra como fecha de ingreso de docente el 2 de abril de 2018.

Página web de la facultad de Derecho de la USMP donde figura Yeni Vilcatoma como "docente contratada".

Según pudo conocer Perú21, la fujimorista dicta el curso de Investigación Penal Preparatoria en este ciclo.

Horario de clases de la facultad de Derecho de la USMP del semestre 2019-II en que figura Vilcatoma como docente .





En tanto, Letona –según la propia universidad– fue contratada en 2019, pero en este ciclo no figura en curso alguno.

Página web de la facultad de Derecho de la USMP en donde Letona aparece como "docente contratada".

Teniendo en cuenta que ambas congresistas tendrán voz y voto en el Pleno del 30 de setiembre cuando se decidirá a los integrantes del Tribunal Constitucional, intentamos comunicarnos con ellas para consultarles si existiría conflicto de intereses si votaran por el decano. No contestaron nuestras llamadas ni mensajes.

Al consultársele a Álvarez Miranda, quien ya estuvo en el Tribunal Constitucional (2007-2012), este descartó algún tipo de conflicto.

“No creo que se pueda condicionar la conciencia de ningún profesor por el dictado de un curso. Solo mencionarlo resulta insultante (...) Ninguno de los profesores puede sentir que tiene un compromiso con mis intereses personales”, manifestó.

ÚRSULA LETONA RESPONDE

Al promediar la medianoche, la congresista Úrsula Letona señaló a Perú21 que no existiría ningún conflicto de interés por el hecho de ser docente universitaria en la USMP.

“Creo que no, el ser docente universitaria y coincidir con algún postulante no me inhabilita para ejercer el voto, yo no he participado en su calificación, ellos han sido declarados aptos por una comisión respecto de la cual no he tenido participación alguna”, aseveró a este medio.