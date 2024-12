Domingo Tamariz: “Pasarán 100 años y el periodismo va a seguir”

A sus 96 años publica el cuarto tomo de “Memorias de una pasión”, una historia del periodismo peruano. Por las páginas de su saga desfilan Federico More, Raúl Villarán, Pedro Beltrán, Guillermo Thorndike, Elsa Arana Freire, Paco Igartua, Doris Gibson y otras leyendas de la prensa. Además, Tamariz prepara dos reediciones de sus obras y otros seis nuevos libros sobre el Perú y sus grandes personajes.

El cuarto tomo es sobre la lucha contra la dictadura fujimorista.

Fundamentalmente, abarca el fujimorismo, todo lo que fue Fujimori, todos los desaguisados. Abarca del 93 al 2001. La lucha de Caretas. Fue duro, bastante duro. Sufrió la falta de publicidad. Hay muchos anunciadores que no publicaban sus avisos por temor al Gobierno.

Siempre intercala capítulos con historias y anécdotas. Intermezzo les llama.

Siempre incluyo anécdotas. Ahí están Pérez de Cuéllar, Paniagua, Bedoya Reyes, Raúl Vargas… Ahora hay varios periodistas cocineros. Ahí está la pelea de Mario Vargas Llosa con Hernando de Soto.

Es un libro sobre los 90, cuando aparecen las primeras páginas a color de Caretas. Y aquí también ya están a color.

Sí, la mayoría de fotos son de Caretas, pero también hay de La República y El Peruano.

Aquí hay un buen título: “La apuesta de El Sol”.

Ahí está Alejandro Sakuda, que primero dirigió La República, luego fundó El Sol. Un gran periodista. El dueño, Marsano, murió yendo al aeropuerto.

Hay pocos personajes que se repiten.

El que está en la mayoría de los tomos es Enrique Zileri. Es el periodista que más destacó en esas décadas, el periodista más perseguido y más deportado. Y Caretas fue varias veces clausurada y con sus ediciones requisadas.

Hay historias personales también, como una con Luis Alberto Sánchez.

A raíz de la muerte de Luis Alberto Sánchez, la sobrina va a Caretas a llevarme este álbum y descubrimos una serie de fotos interesantes. También está mi entrevista a Luis de la Puente Uceda. Fui el único en entrar a la habitación de Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en el Perú. Una entrevista ficticia a José Olaya. Algunos viajes: Lisboa, Madrid, Corea… He viajado bastante.

¿El futuro del periodismo?

El futuro del periodismo es sobrevivir. Ha cambiado mucho, necesita nuevas ideas. Ya está la suerte echada, creo. Pero el periodismo va a subsistir, el periodismo no va a morir. Pasarán 50 o 100 años y el periodismo va a seguir.

Es un fenómeno mundial.

Pero fíjate en los países asiáticos. Hay diarios de grandes tiradas, especialmente en Japón y China. Se tira un millón o dos millones diarios.

China ha firmado convenios con La República, Willax, El Comercio y América TV.

Sí pues. Es curioso que en el mundo asiático aún ocurra esta situación.

En el primer tomo aparece la máquina de escribir; en el tercero, la televisión, y en el cuarto, el celular.

Así es. Y recuerdo no solo a los periodistas de la televisión, sino también a los corresponsales de guerra. También están los grandes fotógrafos, como el ‘Chino’ Domínguez y Víctor Manrique.

¿Reeditará “Historia del poder”, sobre las elecciones y los golpes de Estado?

Lo voy a reeditar con Planeta. Y estoy escribiendo el segundo acto, ya lo tengo cerrado.

¿Reeditará “La ronda del general”, sobre el cuartelazo de Arequipa en 1948?

Me lo han pedido en una universidad. Vamos a ver, es complicado diagramarlo. También tengo dos libros más. “200 años de libertad”, sobre la batalla de Ayacucho y sus repercusiones, que pienso presentar a fines de enero. Creo que le voy a cambiar el título. También tengo un libro sobre 35 grandes personajes que marcaron el Perú hasta antes de su independencia, desde Manco Cápac hasta Toribio Rodríguez de Mendoza. Y otro libro que podría llamarse “Lima: de la aldea a la ciudad populosa”, que también está bien avanzado. Es un libro bastante gráfico. Muchos creen que la historia de Lima empezó con su fundación, pero hay sacerdotes que llegaron antes y hay iglesias.

¿Qué ha estado leyendo?

Antes leía 10 o 12 libros al año. Durante los últimos dos años casi no he podido leer, porque he estado escribiendo varios libros a la vez. Leí “La distancia que nos separa”, de Renato Cisneros, y las “Metamemorias”, de Alan García. No tengo un pelo de aprista, pero reconozco que está muy bien escrito y documentado. Tiene una gran cantidad de referencias a autores.

¿Y el quinto tomo de “Memorias de una pasión”?

Hay un quinto tomo y ya lo tengo en preparación. Tengo ya como 50 carillas escritas; en total serán como 300 carillas. Abarcará del 2002 al 2015.

¿Qué otro libro saldrá?

Una biografía de Enrique Zileri. Ya estoy muy viejo, ojalá alcance el tiempo.

TENGA EN CUENTA

“Tengo 75 años de periodista. Empecé a los 20 años en el diario La Noche, eran los tiempos de Sánchez Cerro, un vespertino de oposición. Luego, fui a Última Hora, La Prensa y Caretas”.

“Memorias de una pasión”. Tomo IV (1993-2001) se lanzó el 7 de diciembre. Se presentará nuevamente en febrero. En su portada aparecen algunos protagonistas de la década, como Enrique Zileri, Cecilia Valenzuela, Gustavo Gorriti, César Hildebrandt, Raúl Vargas, César Lévano, Mónica Delta, Alejandro Sakuda y Manuel Jesús Orbegozo.

