Domingo Pérez tras remoción: "Lo que la ciudadanía está manifestando es legítimo" [VIDEO]

Responde. El fiscal José Domingo Pérez —que fue removido anoche del caso Lava Jato— cuestionó que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se usen las últimas horas del 2018 para hacer el anuncio "irregular" de su decisión.

"No tengo ninguna sanción. Tanto de oficio de la fiscalía, como algunos investigados han interpuesto quejas o denuncias que se han ido archivando. Al día de hoy no tengo ningún proceso", dijo Domingo Pérez.

El fiscal reiteró su preocupación e indignación por lo sucedido y anunció que en las próximas horas el fiscal superior Rafael Vela dará una conferencia de prensa explicando su posición y mayores detalles.

Sobre la manifestación de los ciudadanos que anoche gritaron su indignación por la remoción de los fiscales, Domingo Pérez fue cauteloso e hizo un llamado a la tranquilidad.

"Como ciudadano yo también estoy indignado. Me causa reproche lo que está sucediendo. Preocupa. Es difícil separar la opinión fiscal y la opinión como ciudadano y yo también me encuentro indignado. Creo que lo que la ciudadanía está manifestando es legítimo. Siempre invocando la tranquilidad y no violencia", dijo.

Al ser consultados sobre sus reemplazos en el caso Lava Jato y su presunta vinculación con los 'Cuellos Blancos', Domingo Pérez solo atinó a decir: "Quienes trabajamos en el Ministerio Público nos conocemos. Estamos indignados. Entienda mis palabras".