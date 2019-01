Domingo Pérez: 'Creo que es el momento para pedirle a Chávarry que dé un paso al costado' [VIDEO]

Agradecido. El fiscal provincial José Domingo Pérez aseguró esta noche que las movilizaciones ciudadanas lograron que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , se retractara de su decisión inicial de removerlo del caso Lava Jato junto con el fiscal Rafael Vela.

"En cierta manera no vamos a dejar la vigilancia respecto a la situación actual del Ministerio Público, si bien hay voces de protesta que han logrado que el fiscal Pedro Chávarry se retracte de su decisión y las peticiones de renuncia, lo cierto es que seguiría siendo fiscal supremo y tiene injerencia en las votaciones", dijo el fiscal en diálogo con Canal N.

DEBE DAR PASO AL COSTADO

"Creo que es el momento para pedirle dé un paso al costado, no solamente de la Fiscalía de la Nación sino del Ministerio Público. No solo se debe retirar como fiscal de la Nación sino también renunciar al cargo del fiscal supremo porque con otros dos establecen mayoría. Hay tres que se han descalificado por su presunta vinculación con los 'Cuellos Blancos'", sostuvo.

Agregó que los pedidos de renuncia a Pedro Chávarry se lo "ha ganado a pulso" porque con sus actos y presencia "deshonra" a los que integran el Ministerio Público.

"A raíz de la protesta y que nos declaramos en desobediencia jerárquica decide revertir su decisión. Considero de que una actuación como la que ha mostrado lo descalifica para el cargo", advirtió.

"En un momento me he sentido indignado, ahora me siento alerta, vigilante y agradecido por estas muestras de respaldo. Sé que no es a las personas sino al trabajo que realizan a nivel nacional los fiscales comprometidos con su labor que con todas las carencias se sobreponen a las adversidades", manifestó.

Domingo Pérez se encuentra aún trabajando en este horario debido a que su remoción sorpresiva le generó un retraso en su agenda.

"Mañana tenía unas audiencias programadas en la investigación de Keiko Fujimori, pero por esta incertidumbre tengo que estar en las oficina a esta hora y otras diligencias se han debido reprogramar de la fecha inicialmente señalada", señaló.