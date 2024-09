Dolor y llanto en el primer día de las exequias de Alberto Fujimori

El llanto desconsolado de Kenji graficó el primer día de las exequias de Alberto Fujimori, quien falleció la tarde del último miércoles tras perder su larga batalla contra el cáncer, y cuyos restos serán enterrados mañana al mediodía en el cementerio Campo Fe de Huachipa.

El cortejo partió de la casa de Keiko Fujimori minutos antes de las 11 de la mañana. De allí lo despidieron dos de sus cuatro hijos. Kenji, quebrado por el dolor, se abrazó a su hermana Keiko antes de partir rumbo a la Sala Nasca del Ministerio de Cultura donde se realizaría el velorio.

En el lugar ya lo esperaban congresistas, ministros de Estado, políticos y simpatizantes que encontraron en las flores, fotos y carteles la forma de darle un último tributo a su líder.

El ataúd llegó cubierto con una bandera blanquirroja. Ya colocado en la capilla funeraria los primeros en aproximarse fueron los hermanos Fujimori Higuchi que levantaron en simultáneo la tapa para ver el rostro de su padre; fue entonces que Kenji —el hijo menor que gestionó en 2017 el indulto de su padre ante el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski—, volvió a romper en llanto y cayó rendido sobre el féretro. A su lado, su hermana Keiko, más contenida, también lloró.

Más atrás se encontraban Erika Muñoz, la esposa de Kenji, y Kaori, la hija menor de la lideresa de Fuerza Popular. Además, Juana Fujimori, la hermana del expresidente denunciada alguna vez por el desvío de fondos de la cooperación japonesa a su ONG Apenkai, y su hermano Santiago, quien en 1992 fuera acusado por su entonces cuñada Susana Higuchi del mal uso de donaciones japonesas de ropa.

A ellos se sumó la presidenta Dina Boluarte, quien dio las condolencias a los familiares. También se hicieron presentes ministros de Estado, políticos como César Acuña y Jorge del Castillo, excongresistas y exministros del fujimorato como Absalón Vásquez, cuya añeja amistad con Fujimori se reflejó en su prolongado y sentido abrazo con Kenji. Igualmente, Valeria Valer, hija de Juan Valer Sandoval, que falleció durante el operativo Chavín de Huántar que permitió el rescate de 72 rehenes del MRTA. Ya en la tarde llegaron Sachie y Kaori, hija y nieta del exmandatario sobre quien ahora se abren nuevas interrogantes en torno a sus procesos judiciales y un pago de reparación civil pendiente.

ANÁLISIS

LUIS GALARRETA

(Vocero de Fuerza Popular)

"El presidente Fujimori va a esta siempre presente en sus obras, en el cariño de la gente, en la captura de Abimael Guzmán, en la paz con Ecuador, en la Constitución del 93, la que ha generado el desarrollo del Perú. El presidente ha dejado un legado muy grande. Keiko Fujimori en todos los años de prisión injusta de su padre ha mantenido su legado vivo. El presidente Fujimori es una leyenda a partir de ahora que nace en el Perú.

En el partido también hemos seguido ese legado y en el Congreso trabajaremos para hacer realidad grandes reformas. Este quinquenio lamentablemente ha sido distinto, había un objetivo mayor, evitar que el país caiga en manos del comunismo. Hay un Congreso que probablemente ahora ha generado mucho populismo, pero uno tiene que escoger sus batallas y como demócratas hemos escogido la de tratar de mantener una determinada cohesión para que el Parlamento y el país no caiga en manos del comunismo y ahí todas las fuerzas han hecho un gran esfuerzo, y eso tiene sus coordinaciones para lograr consensos.

Nos quedamos con su lucha constante por seguir dándole lo mejor al país a pesar de estar consciente de su enfermedad, y sus deseos de volver a ser presidente. Si su legado hace que Fuerza Popular regrese al gobierno habrá cosas que corregir".

MÁXIMO SAN ROMÁN

(Vicepresidente del primer gobierno de Fujimori)

"Creo que los liderazgos no se pueden heredar. No se deben heredar. Los liderazgos se conquistan, con el trabajo, con la perseverancia, y con la demostración de saber tomar decisiones. Esos son los líderes legítimos. Al fallecer, el líder de Cambio 90 y de Fuerza Popular, del fujimorismo, hay una gran responsabilidad en los herederos, no solamente en los familiares, en los partidarios y los líderes de ese partido, para que puedan —con esta tragedia que han sufrido, una baja importantísima en sus vidas— recomponer sus fuerzas y redireccionar sus orientaciones, y lograr buscar una gran reconciliación nacional. Ellos han tenido oportunidad, Keiko particularmente, cuando en el gobierno que eligió a Pedro Pablo Kuczynski, tuvieron una mayoría abrumadora en el Congreso y, lastimosamente, el capricho y la soberbia de Keiko no supo utilizar esa mayoría para terminar las reformas que con tanto esfuerzo hizo su padre, y que faltaba el tema de reforma del Estado. Eso es lo que tenemos que abocarnos, y ojalá haya una gran concertación para atacar ese tema, que es urgente: las reforma del Poder Judicial, del sistema educativo, y de todo el sistema administrativo del Estado, desde el Ejecutivo; eso es lo que hace falta".

PATRICIA JUÁREZ

(Congresista de Fuerza Popular)

"Nuestro partido adoptó el legado del presidente Alberto Fujimori siempre con absoluta responsabilidad; creemos desde la bancada de Fuerza Popular que tenemos lineamientos claros y que finalmente nuestro derrotero es la Constitución del año 1993, que fue una constitución producto de un Congreso Constituyente Democrático convocado por el presidente Fujimori y que cambió la vida de nuestro país, desde el punto de vista de un capítulo económico que nos ha sostenido durante todos estos años y que, incluso, ha sido replicado por otros países de la región. La Constitución del 93 ha significado que podamos vivir en paz, en democracia, que podamos ir a votar cada cinco años y tengamos los mecanismos constitucionales y democráticos, y la estabilidad económica de la que goza nuestro país. Claro, hay cosas que tenemos que corregir desde el punto de vista de cómo se debe gobernar o de cómo se debe ejecutar. Reitero, asumimos el legado del presidente Fujimori de gobernar con firmeza, con entereza, con valentía, sabiendo que en algún momento algunas decisiones puedan resultar impopulares, pero van en el camino correcto que requiere nuestro país".

