¡Tenso momento! Hudtwalcker a Juan Sheput: "Usted está dolido y se ha vuelto una llorona"

Una acalorada discusión ocurrió ayer durante el programa ‘Informamos y opinamos’ de Radio Exitosa, luego que el conductor del espacio, Christian Hudtwalcker, entrevistara vía telefónica al parlamentario de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput.

Las preguntas planteadas sobre si consideraba necesarias ejecutar reformas políticas en el Congreso no obtuvieron una respuesta clara de parte del congresista por lo que el diálogo se volvió tenso ante la insistencia del conductor.

Sheput se negó a responder algunas interrogantes y empezó a cuestionar la manera cómo estaban siendo formuladas las preguntas, lo cual provocó que poco a poco ambos se exaltaran.

Al iniciar la entrevista, el parlamentario fue consultado por el plazo de entrega del informe que debe presentar sobre Pedro Chávarry. "Tenemos hasta el viernes, estamos trabajando en mi despacho para tener un informe objetivo e imparcial en el cual vamos a plantear algún tipo de medida que tendrá que ser discutida en el parlamento", explicó el parlamentario.

Luego de ello,el conductor le preguntó sobre las reuniones para formar parte de la Mesa Directiva junto a otras bancadas. Sheput afirmó que todo "es pura especulación" y que las reuniones fueron para abordar la agenda parlamentaria. Además, indicó que solo lo han mencionado como eventual candidato a la Mesa Directiva, lo que "sería un honor, es uno de los grandes objetivos de mi vida".

Finalmente, cuestionado sobre las falencias al interior del Ejecutivo y del Congreso, Hudtwalcker preguntó: "¿Le parece una necesidad lograr una reforma integral en el Congreso de cara al 2021? ¿El Congreso va a cambiar el sistema político a través de reformas?"; a lo que el parlamentario respondió que "se está vendiendo la idea de que las reformas solucionan los problemas".

Después de ello vino el momento tenso de la conversación:



Hudtwalcker: Usted es el que no está queriendo racionalizar porque está dolido con el Ejecutivo, la pregunta es sencilla. ¿Usted está a favor de lograr reformas antes del 2021 o por que las ha mandado el Ejecutivo, usted se niega a aceptarlas?”

Sheput: No es así, no es como tú señalas. Estás llevado, tal vez, por el exceso de nervios al no poder plantear una pregunta de manera adecuada”

Hudtwalcker: Usted me está respondiendo igual que Tubino, señor. Usted se ha vuelto una ‘víctima de los ataques’ (…) Olvídese del ‘Ejecutivo’, de Martín Vizcarra, ¿usted cree que se tienen que hacer reformas en el Congreso?

Sheput: La persona que habla de ello, eres tú, no yo. Si me interrumpes cada 30 segundos, no voy a terminar.

Hudtwalcker: Ahí sigue, usted se ha vuelto una ‘llorona’, congresista. Me va disculpar, pero yo ya no continúo con usted. No quiere decir nada. Se ha vuelto una víctima y se ha vuelto del otro lado. Listo, congresista. Me queda claro que lo que dicen de usted parece que se lo ha ganado a pulso.