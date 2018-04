Documentos revelarían que Villarán y Castro tuvieron conexión con la campaña del No

Luego de que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el ex gerente municipal, José Miguel Castro, señalaran que no tuvieron relación directa con la campaña del NO, documentos hallados en sus respectivas viviendas demostrarían lo contrario.

De acuerdo con fuentes fiscales de Perú21, dichos documentos que no son digitales demostrarían que sí existía una conexión entre los ex funcionarios de la Municipalidad de Lima y dicha campaña que busca que la ex burgomaestre deje el cargo.

Asimismo, informaron que el próximo 8 de mayo los peritos van a realizar una revisión de los documentos digitales hayados en la computadora de Susana Villarán, luego de que ella lo autorizara.

No obstante, expresaron que en el caso de José Miguel Castro no ha ocurrido lo mismo por lo que han pedido al juzgado que sea quien lo autorice, ya que el ex funcionario no ha respondido.

Los ex representantes de la Municipalidad de Lima son investigados por presuntos aportes irregulares por parte de las empresas OAS y Odebrecht para financiar la campaña del NO entre 2012 y 2013.