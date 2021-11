UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

Detrás de la supuesta solidez organizacional de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), que agrupa sindicatos regionales de Cajamarca, Tacna, Arequipa, Huancavelica, Ica, Loreto y Apurímac, se ocultaría una forma engañosa de recolección de firmas para inscribir a la agrupación ante el Registro de Sindicatos y Federaciones en el Ministerio de Trabajo (Mintra).

Un mecanismo siniestro pues varios de los profesores que aparecen en la lista ahora aseguran no haber sido consultados para que se utilicen sus datos personales en los registros de la Fenatep. Estos fueron presentados el año pasado y, finalmente, sirvieron para que el grupo reciba el visto bueno como sindicato nacional bajo la gestión del exministro Iber Maraví.

Para muestra, un botón. En el expediente presentado por la organización, al que accedió Perú21, se incluye una lista de 250 profesores de Apurímac, de quienes se detalla su nombre y firma. Aunque en realidad son 249 los empadronados, debido a que se saltaron la casilla 26 de la lista.

De este registro, de acuerdo con diversos testimonios recogidos por este diario en la región, varios de ellos niegan haber dado la autorización para el uso de su nombre.

Algunos creen que su firma habría sido recogida tras participar en reuniones de maestros o en campeonatos deportivos y otras actividades. En dichos eventos –explicaron– se les requería pasar asistencia y para ello tenían que colocar su nombre y firma en simples planillones.

Sin embargo, insistieron en que no hubo un consentimiento para que sus datos sean usados con otros fines.

Perú21 conversó con el profesor Teodoro Sauñe Zevallos, también dirigente agrario de la provincia de Andahuaylas (Apurímac) y uno de los que figura en los planillones presentados por la Fenatep. Sauñe niega haber firmado la lista que le mostramos.

“Escuché que en la casa del maestro había un planillón para inscribirnos, (pero) yo no he firmado. Si aparezco en la lista sería un delito. No entiendo qué firma han utilizado, incluso pedían fotografías… yo no entregué nada”, dijo.

Teodoro Sauñe Zevallos aparece en los registros presentados por la Fenatep, aunque él niega haber dado su autorización para ese fin.

Una segunda denuncia la hace una profesora contratada de Andahuaylas, que prefirió guardar su nombre en reserva por temor a represalias. Según relató a este diario, desconocía de la existencia de esta federación.

“La última vez que firmé fue una asistencia a un campeonato deportivo de docentes en Andahuaylas, me dieron una lista para poner mi nombre y firma, pero era para la asistencia al campeonato mas no para la inscripción de algo”, resaltó.

Así como estas, este diario logró confirmar al menos 30 casos de maestros de Apurímac que figuran en la lista de la Fenatep, pero que niegan haberla suscrito. No obstante, pidieron mantener su nombre en reserva por temor a que puedan ser despedidos o se tome alguna otra represalia en su contra, pues la gran mayoría de los directores de colegios sí están vinculados al gremio fundado por Castillo. Todos los consultados exigieron una investigación inmediata y exhaustiva. Están dispuestos a llevar el caso hasta las últimas instancias judiciales.

LA VERSIÓN DE CONCHA

Mauro Concha Villegas es un profesor andahuaylino, responsable de la Secretaría de Organización y Estadística del Comité Ejecutivo Nacional de la Fenatep (CEN-Fenatep).

El sindicalista es bastante cercano al presidente, con quien participó activamente en la marcha de maestros en 2017 y hasta la fecha lo ha visitado en Palacio de Gobierno en tres ocasiones diferentes.

Al ostentar el cargo, y por los testimonios de los maestros, se conoció que Concha fue quien tuvo la tarea de recolectar firmas de nuevos integrantes para la Fenatep en Apurímac.

“No hemos utilizado planillas de campeonatos deportivos; eso solo lo hacen los de Patria Roja, quienes regalan panetoncitos, mochilitas a los maestros y le roban sus firmas afiliándolos al Sutep”, refirió a Perú21.

A pesar de los testimonios, asegura que los maestros se afiliaron libremente porque “saben quién los representa como sindicato”.

Firmaron por el Movadef

Entre los 249 profesores inscritos en la Fenatep por Apurímac, Perú21 también halló que tres de ellos aparecen en los planillones del Movadef. Ellos son los maestros Eliseo Huamani Curihuamani, Cerafin Huillcañahui Vásquez y Modesto Robles Quispe.

Los dos últimos son parte del comité del Movadef de Abancay. Incluso, Robles aparece como miembro de la junta directiva del Movadef, siendo elegido en 2011 como secretario de organización y, actualmente, está afiliado a Perú Libre.

Eliseo y Modesto, en tanto, tienen en común una investigación archivada en 2015 por el delito de terrorismo, además de un programa en radio Santa Beatriz de Apurímac donde hablan a favor del gobierno de Castillo e incentivan a firmar por una nueva Constitución.

Este diario logró conversar con Huamani, quien figura en calidad de adherente del Movadef. Aseguró que no firmó los planillones.

“Si yo hubiera firmado, aparecería en el ROP, nunca he firmado, lo niego contundentemente. Los políticos tienen esa manía de afiliar los mejores cuadros, yo me considero así”, dijo.

