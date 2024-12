División por la unión

En el fujimorismo, el proyecto de ley de la unión civil cayó como un baldazo de agua fría sobre algunos de sus miembros. La parlamentaria Martha Moyano ha recibido la mayor parte de las críticas por retirar su propio proyecto y acompañar la propuesta de Alejandro Cavero. En la red social X han recordado su pasado izquierdista y también su anterior “traición” en el caso del agente Roberto. En palabras de uno de sus colegas fujimoristas, “por resolver un problema personal, terminó entregando la Fiscalía de la Nación a los ‘caviares’”.

Tras el desfleme parlamentario, Patricia Juárez explicó que 19 de los 21 miembros de la bancada naranja están en contra de la iniciativa legislativa. “El partido, en este caso, ha tomado la decisión de dejar en libertad a los congresistas”, dijo la vicepresidenta. Según señaló, “dos de los que no están a favor están en la Comisión de Justicia”. Para Juárez, la iniciativa legislativa sería un “matrimonio igualitario simulado a través de una unión civil” y debe debatirse en la Comisión de Constitución. “Lo que hace es abrir la puerta a cualquier matrimonio igualitario que se haya producido en cualquier país del mundo y reconocerlo”, aseveró.

Sin embargo, durante la última votación, en realidad fueron tres los fujimoristas que apoyaron la normativa: Arturo Alegría, David Jiménez y Martha Moyano. Esto sugiere que en la futura votación del Pleno podría haber un voto escondido pro unión civil en el fujimorismo, un voto de clóset, que podría cambiar el cálculo naranja inicial.

Mira: Congreso dará hasta un año de impunidad a los mineros ilegales e informales

TRES TRENES

En el marco del Primer Encuentro de Formación Internacional Partidario, los militantes de Avanza País también se explayaron en torno al tema. “La solución” es la frase acuñada por el partido, siempre en consonancia con “las ideas de la libertad”. No fue distinto en el evento que se llevó a cabo el viernes 29 de noviembre en un hotel miraflorino. Por un lado, estaba la facción de los autodenominados “liberales conservadores”, en la que destacan las firmas de Fernán Altuve (quien lanzó un tuit cuestionando la legitimidad del Congreso), Luis Flores (secretario general), Ángel Delgado (quien promovió un comunicado de la Coordinadora Republicana) y Juan Carlos Liendo. Un representante de su ala dice que “apuestan por una libertad económica (promercado) y tienen una defensa acérrima por defender valores conservadores”. Vale decir que se consideran profamilia, antiaborto y antiideología de género.

Del otro lado, está la llamada ala “progresista liberal”. Allí se ubica el autor del proyecto de ley, evidentemente. A Alejandro Cavero lo acompañan Edward Málaga y Aldo Borrero (presidente de Avanza País). Además de la defensa de la libertad económica (promercado), ellos enfatizan como prioridad una agenda de derechos humanos y una defensa de los derechos de las minorías.

La sorpresa está en un ala bisagra. Allí estarían Phillip Butters, el general José Williams, Karol Paredes, Jean Ferrari y Adriana Tudela —quien ha sorprendido manifestándose a favor de la unión civil, separándola semánticamente del matrimonio—. Ellos no estarían necesariamente en contra de una unión civil, pero aseguran priorizar temas como la seguridad ciudadana y la minería formal.

Un comunicado de la Coordinadora Regional de Ayacucho del partido también se manifiesta en contra del proyecto.

CELESTE, AUNQUE CUESTE

A pesar del comunicado de Renovación Popular, ha llamado la atención que tres miembros de este partido hayan participado en la redaccion del proyecto de ley en cuestión. Según la página web del Congreso, Norma Yarrow, Jéssica Córdova y Diego Bazán aparecen como coautores del proyecto, junto a varios militantes del tren, como Adriana Tudela, Diana Gonzales, José Williams y Patricia Chirinos (quien ya ha adelantado su renuncia).

IZQUIERDA DESUNIDA

Soprendentemente, Guillermo Bermejo se ha manifestado a favor de la unión civil. “Esto no es un matrimonio, no se va a ejercer en las iglesias”, dijo poniendo el parche. Hizo, además, un llamado a no confundir a la población, aclarando que se trata de un acuerdo legal que ofrece protección y derechos básicos a las parejas del mismo sexo. “Como un hombre cristiano y de izquierda, estoy a favor”, concluyó. “Si algo uno aprende como cristiano y de izquierda es a no discriminar”. Guido Bellido, en cambio, se opuso a la unión civil argumentando que no debe ser concebida como “una forma encubierta de matrimonio entre personas del mismo sexo”. Finalizó con una provocación: “Defendemos firmemente la familia y preservamos la cultura de nuestros ancestros”. Le respondieron en X con la imagen de un huaco homoerótico preinca.

UNIONES CIVILES

El tema también se conversó fugazmente en un rociado coctel que ofreció el precandidato Hernando de Soto en honor al expresidente colombiano Álvaro Uribe el lunes 25 de noviembre. Allí coincidieron al menos seis precandidatos, desde Carlos Álvarez y Carlos Bruce hasta Fiorella Molinelli, Víctor Andrés García Belaunde, Carlos Espá y Carlos Neuhaus. Se habló de búsqueda de consensos, frentes y posibles alianzas partidarias. Una sería la de Molinelli y Álvarez, quien está cerca del propio De Soto. Así como ha habido desunión civil, también parece que habrá uniones.

VIDEO RECOMENDADO