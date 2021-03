El cañazo anti-COVID, según Yonhy Lescano

El candidato presidencial Yonhy Lescano (Acción Popular) manifestó el martes pasado que existen personas que han controlado el COVID-19 con cañazo. “Tomando eso, queman lo que queda en la garganta. Dicen que la sal mata al bicho cuando se instala ahí”, indicó el candidato, quien recomendó que el tema debería ser investigado.

Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular (GEC).

Julio Cachay, infectólogo de la Clínica Ricardo Palma

No existe base a lo que declara el candidato Lescano. Tomar cañazo para prevenir el COVID-19 no ha sido discutido seriamente, no existe evidencia que pruebe ello. Existen algunas orientaciones que indican que hacer gárgaras con algunos líquidos de alguna forma disminuiría la adherencia del coronavirus a las glándulas epiteliales de la faringe, pero no está confirmado. Menos con el cañazo. Existe un aspecto mágico cultural con que las personas tienen fe a una opción contra la enfermedad, lo cual da confianza. Pero no se pueden reforzar creencias que no tienen eficacia demostrada.

Ollanta, Acuña y ahora la Vero: el gas a S/13

El jueves último, la candidata Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) anunció en Junín la producción del gas a nivel nacional si es elegida presidenta. Además, al igual que candidatos como Ollanta Humala y César Acuña, prometió que masificará la conexión de gas a S/13.

Verónika Mendoza candidata de Juntos por el Perú (Juntos por el Perú).

Javier Matos, experto en temas energéticos

El Perú ya tiene un precio de GLP relativamente bajo comparado con otros países. Lo que un candidato podría ofrecer, sin grandilocuencia de campaña, es mejorar la cadena logística de transporte de GLP. Con ello, podría eventualmente bajar el precio. Empero, no hay forma de que el gas pueda costar S/13 ,como lo plantea la candidata Mendoza. Otra cuestión es que se aplique subsidios cruzados aplicados para beneficiar a determinados focos de la población con cierta vulnerabilidad por condiciones de pobreza.

