Compras express de vacunas contra COVID

El 14 de marzo pasado, el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) afirmó en Punto final que, de ser elegido presidente , tomará el avión presidencial, irá a EE.UU. y “traeremos vacunas que el señor (Joe) Biden está ofreciendo al mundo”.

Julio Cachay, infectólogo Clínica Ricardo Palma

No, eso no se puede. Así de simple. En primer lugar, como es conocido, la compra de vacunas contra el COVID-19 es un proceso complejo que se realiza de gobierno a gobierno. Y ello toma su tiempo. En segundo lugar, hay un aspecto logístico. Esto significa que los laboratorios fabrican las vacunas y eso también toma su tiempo. Aunque existieran todas las buenas intenciones, no existe alguna seguridad de que hayan vacunas disponibles para ser adquiridas así de fácil. No es como ir a una panadería y comprar panes.

El “derecho de acceso” a Internet de Mendoza

Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) ha difundido un video en el que promueve el Plan conecta Perú para que todos tengan derecho de “acceso al Internet”. Para ello, se usará la “red dorsal que ya existe”.

Óscar Montezuma, abogado

Existe una tendencia de crear derechos fundamentales, como el de derecho a la Salud, y surge esta segunda ola de derechos como el de acceso a Internet. En Perú son del tipo programáticos pero no veo cómo podría reconocerse y ejercerse cuando hay temas pendientes y sin terminar como la red dorsal. Este tipo de propuestas nos muestra que no existe información detrás, como si no hubieran revisado la realidad. Más cuando se trata de un tema tan sensible e importante para la ciudadanía.

