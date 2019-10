El integrante del Congreso disuelto Hernando Cevallos (Frente Amplio) aseguró que quienes pertenecieron a la bancada de su agrupación política no participarán del próximo proceso electoral para el Parlamento, convocado para el 26 de enero de 2020.

“Los congresistas que hemos sido disueltos no vamos a participar [del proceso], sea cual sea la condición legal de sí o no, no vamos a participar en estas elecciones”, afirmó en entrevista con RPP.

Hernando Cevallos resaltó que el Frente Amplio planteará una renovación de los candidatos al Parlamento, por lo que esperan “tener una buena representación” tanto en número como en la calidad de quienes postulen.

“Vamos con una agenda, tratando de privilegiar la lucha contra la corrupción y abordar primero los problemas económicos, sociales que tenemos en nuestra patria, ambientales. Ya tenemos en el Congreso una serie de proyectos presentados, que ha quedado a mitad de camino, una posición frente a distintos temas que esperemos haya correlación de fuerzas favorable para poder abordar”, dijo.

Como se recuerda, el último jueves, el coordinador nacional del partido Frente Amplio, Jorge Aparcana, confirmó que participarán en el proceso y que la elección de los candidatos será de forma democrática y en función del respeto por la paridad y alternancia.

Asimismo, descartó que cualquier acuerdo o alianza con líderes regionales que tengan procesos abiertos y en proceso de investigación.