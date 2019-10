A través de un comunicado público, un grupo de abogados y constitucionalistas se pronunció sobre la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra e indicaron que la medida “ha sido forzada sobre la base de una negación de confianza no ocurrida".

“La disolución del Congreso solo sucede cuando se niega la confianza a dos nuevos consejos de ministros, lo que no se ha dado. No existe el concepto de 'negación fáctica’ de la cuestión de confianza esgrimida por el señor Martín Vizcarra”, indican.

El documento lleva la firma de once juristas: Domingo García Belaunde, Lourdes Flores Nano, Natale Amprimo, Aníbal Quiroga, José Palomino Manchego y Ángel Delgado Silva. A ellos se suman el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma; el exministro de Justicia, Carlos Blancas y los abogados Jorge Luis Cáceres Arce, Dante Paiva Goyburu y Mijael Garrido Lecca.

Sostiene que, según la versión del premier Vicente Zeballos, “la decisión de disolver el Congreo (...) no había generado consenso en el Consejo de Ministros presidido por Salvador del Solar, cuyos integrantes , además, formularon su renuncia al cargo”. “En ese sentido, agregan, queda claro que el señor Martín Vizcarra no contaba con autorización ministerial que sustente su decisión por lo que la emisión del Decreto Supremo Nº n165-2019-PCM, solo firmada por el señor Martín Vizcarra y el señor Vicente Zeballos, quien horas después juró como presidente del Consejo de Ministros, no convalida la infracción señalada".

Refieren, finalmente, que la decisión de disolver el Congreso (...) no se ajusta a la previsión constitucional y, por tanto, nos coloca fuera del Estado de derecho que, con tanto esfuerzo los peruanos veníamos cimentando consistentemente desee hace cuatro años".