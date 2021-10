En sus últimas declaraciones, el presidente Pedro Castillo ha abierto la idea del cierre del Congreso, brindando mensajes contradictorios sobre la postura del Ejecutivo frente a esta posibilidad. En un primer momento, arremetió contra el Parlamento, acusándolos de una supuesta vacancia presidencial, que ni siquiera ha sido presentada de forma oficial. Luego, señaló que “el grito de cerrar el Congreso debe ser tomado con mesura” y, el último miércoles, señaló que la decisión final es una facultad “del pueblo”.

Ante el desorden en el discurso del mandatario, diversas bancadas se han pronunciado cuestionando el doble mensaje del Ejecutivo, que, además, se apoya en manifestaciones impulsadas por partidarios del Conare-Movadef, los cuales esta semana desataron movilizaciones a favor de la disolución del Legislativo en Arequipa, Lima y Huancayo.

Ante ello, una de las primeras en alzar su voz fue la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien participó ayer en el primer Pleno descentralizado en Cajamarca (ver segunda nota).

“Creo que la gente ya está cansada de lo que pasó en los últimos años. Nadie quiere inestabilidad política; la inestabilidad no trae inversión privada. La gente quiere empleo, quiere parar la olla, tiene hambre, tiene necesidades”, aseveró, y adelantó que “de ninguna manera vamos a permitir que cierren el Congreso de la República, defendemos nuestro fuero”.

VOCEROS SE PRONUNCIAN

Para la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular), es inconcebible que, dentro de un Estado democrático, se pretenda azuzar a la población para lograr el cierre del Parlamento.

“Hay una interpretación errada de la Constitución y un doble discurso. La Asamblea Constituyente es un punto en común que tienen todos los congresistas cerronistas o castillitas, y todas las facciones que hay (en Perú Libre). Nadie escapa a la disposición que tienen: llevar adelante una Asamblea Constituyente”, advirtió a Perú21.TV.

Asimismo, el legislador de Acción Popular, Luis Aragón, lamentó que las declaraciones del presidente confundan a la ciudadanía. “Esto muestra que desconoce sobre temas constitucionales y está en la calle. Castillo maneja un doble discurso, no es sincero y esto afecta la gobernabilidad del país. Antes de referirse al pueblo, primero debería ubicarse. Olvida que mucha gente en la calle también pide su vacancia presidencial”, manifestó a este medio.

Alejandro Cavero, de Avanza País, también señaló afectaciones a la Constitución en el discurso de Castillo. “Este es un presidente que no se caracteriza por su respeto a la Constitución, a las leyes y al Estado de derecho. Hitler, en Alemania, era muy popular entre el pueblo, y aun así violentó todos sus derechos y las libertades. El presidente Castillo está yendo en ese camino al no comprender que la facultad de disolver el Congreso es una facultad constitucional y no se hace a simple capricho”, expresó.

En diálogo con Jaime Quito (PL), el legislador del lápiz dijo que su bancada no adelantará posición sobre este tema. “Si nos reunimos en la semana y hay algún acuerdo, el que lo va a comunicar es el vocero Waldemar Cerrón”, refirió.

Tenga en cuenta

Hace una semana, el congresista Roberto Chiabra (APP) advirtió que el Ejecutivo busca el cierre del Congreso porque su bancada no tiene peso en los consensos del Parlamento.

El último lunes, cuando la premier Mirtha Vásquez solicitó el voto de confianza, la portátil oficialista gritaba: “ Castillo, cierra el Congreso ”.

”. Según el artículo 134 de la Constitución, la facultad de cierre del Congreso es del presidente si se ha censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.

“Se están cometiendo muchos errores; si se da la Constituyente, dudo que tenga buenos resultados”, dijo el legislador de AP, Luis Ángel Aragón.

