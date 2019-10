No está de acuerdo con el excandidato a la Presidencia de la República en representación de su partido Acción Popular. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, afirmó que no cree que Martín Vizcarra haya dado un golpe de Estado o quebrado el orden constitucional con la disolución del Congreso.

De esta manera, marcó distancia con Alfredo Barnechea, quien publicó un video en su cuenta de Facebook para arremeter contra el jefe de Estado, a quien comparó con Alberto Fujimori.

"Son apreciaciones personales. Fíjate, puedo hasta ironizar con esto. Él no come chicharrón y yo sí como chicharrón. Son cosas que nos diferencian como personas. Respeto la opinión de Alfredo, pero no la comparto. Creo que hay que buscar una situación donde no hay que echarle más leña al fuego”, dijo en entrevista con Latina.

“Yo pienso que no es golpe de Estado. Esta situación se da dentro de las reglas de la Constitución y de la Ley y que no tiene historia ni precedentes y por lo tanto genera dudas”, aseguró, tras señalar que es necesario que se busque salidas a la crisis porque "estamos entrampados”.

“Tenemos cosas que no se están dando, préstamos que no se pueden terminar plasmando para hacer obras porque no hay gente que firmen en el ministerio porque están esperando que la situación termine. Si seguimos en esta situación el país es el que pierde", manifestó.