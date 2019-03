Dirigente de Fuerabamba busca adelantar diálogo con el Ejecutivo

Tras estar detenido poco más de una semana –a pedido del Ministerio Público por presuntamente ser uno de los cabecillas de la organización criminal ' Los Chabelos', dedicados a extorsionar a la empresa minera MMG– el presidente de la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), Gregorio Rojas , dijo que ahora buscará un diálogo con el Ejecutivo.

En declaraciones a la agencia Reuters, Rojas indicó que espera obtener buenos resultados con el mandatario Martín Vizcarra o el premier Salvador del Solar en las próximas horas. “Voy a buscar una solución con el Estado”, sostuvo.

Desde hace casi dos meses, Fuerabamba tiene bloqueada la carretera que usa la mina para transportar cobre hasta el puerto de Matarani, ya que exige una compensación a MMG por el uso de la carretera que cruza sus tierras.

El Ejecutivo ya tiene programado para el 9 de abril, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), un diálogo con comunidades de Apurímac y Cusco, involucradas en el caso Las Bambas.

El presidente de la zona de Fuerabamba también aseguró que su intención de conversar no va en el mismo sentido de buscar la liberación de sus abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo, quienes también están sindicados por la Fiscalía como miembros de Los Chavelos.

No obstante, señaló que no llamará a los manifestantes a deponer el bloqueo. “Los comuneros tienen sus demandas, no puedo decirles qué tienen que hacer. Pero ojalá con el diálogo se puede llegar a una solución”, argumentó.

SOLUCIONES SOSTENIBLES



La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, declaró a la prensa que hay que persistir en el diálogo. “Ahora que Rojas está libre, es importante generar procesos no solamente sostenibles para todas las zonas donde hay inversiones de las minerías”, mencionó.

“También tenemos que seguir promoviendo que las contrapartes cumplan con los acuerdos”, agregó.

En la misma línea, el ministro del Interior, Carlos Morán, manifestó que tras la liberación del dirigente de Fuerabamba, las condiciones para un diálogo están dadas. Además, espera que Rojas tenga apertura para solucionar todo.

“Nosotros seguimos apostando por un diálogo sincero y abierto con las comunidades para que prime el sentido común antes que las acciones de violencia”, subrayó.

El funcionario también desmintió que la Policía Nacional haya atentado contra el vehículo que trasladaba al vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas, en Apurímac, e informó que el caso ya es investigado en el ámbito fiscal.

CULPA A LOS HERMANOS CHÁVEZ



Obispo Huamaní, ex vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, conversó con Perú21 y explicó que los hermanos Chávez Sotelo son los principales responsables de que se haya llegado a estos extremos. “Nosotros siempre buscamos dialogar, pero ellos han asesorado mal al presidente (de la comunidad)”, aseveró.

Contó que por culpa de ellos la comunidad se ha dividido, ya que, dijo, de esa manera buscan obtener otros beneficios. “A mí me han inventado un montón de mentiras que mañana (hoy) voy a explicar, pues me voy a reunir con unos 120 comuneros que están hartos de esta situación”, explicó.

Huamaní también los acusó de incentivar el odio entre todos. “No es bueno estar tanto tiempo así (en este problema). No le conviene a nadie. Es indignante que entre fuerabambinos estemos divididos”, resaltó.

Por último, sostuvo que desde el inicio hubo un grupo de comuneros que sí tiene la intención de acabar con este conflicto social. “Con la anterior gestión siempre se buscó evitar estos escenarios, pero estas personas nos están perjudicando”, subrayó.

DATOS



- La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales emitió un pronunciamiento rechazando “toda campaña confrontacional que conduzca a la violencia por parte de los actores implicados”.



- Roque Benavides, presidente de la Confiep, manifestó que, desde su punto de vista, la empresa MMG sí ha cumplido con la comunidad.