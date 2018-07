La Comisión de Ética, que preside la congresista Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), sesiona en estos momentos para discutir los casos que se le siguen a la legisladora Yesenia Ponce (Fuerza Popular) por el depósito de S/ 10,000, hecho en la cuenta de Daniel Soto Rivera, ex director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga, para favorecerla en su proceso de investigación.

En razón de ello, el grupo interroga a la señora Medalid García Pardo, directora de la UGEL 04, para constatar la veracidad de los documentos presentados por la fujimorista que dan cuenta de la supuesta culminación de los estudios escolares de la parlamentaria fujimorista.

“Los documentos no corresponden a nuestra UGEL, la ilegalidad tendrían que verificarla ustedes (los congresistas), no es de acuerdo al formato que nosotros presentamos . Ni la firma, esto es de acuerdo a lo dicho por los responsables de esa área”, dijo García Pardo.

Asimismo, Isaura Cochachin, trabajadora de la UGEL 04, señala que los sellos en los papeles presentados por Ponce no corresponden. “Yo podría decir, viendo este documento, que no es nuestro, pero no podría afirmar que es falso, lo que sí es que no salió de nuestra oficina”, añadió.

De acuerdo a la agenda de la Comisión de Ética, también se tiene previsto analizar el caso de la prebenda ofrecida por la fujimorista al ex presidente de la mencionada comisión, Juan Carlos Gonzáles, con el propósito, supuestamente, de lograr un favorecimiento en los procesos que se le siguen.

Finalmente, Manuel Ojeda Campos , presunto

profesor de Ponce en la secundaria, negó haber enseñado alguna materia a la fujimorista. "El nombre del director que sale en ese documento, tampoco lo conozco", acotó.