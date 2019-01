Director de Ética del CAL pasó la noche en su oficina tras su destitución

El abogado Walter Ayala pasó la noche de hoy en su oficina del Colegio de Abogados de Lima (CAL) "para custodiar" documentos de los casos que investiga -entre ellos, el del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry-, luego de enterarse que fue destituido como director del Consejo de Ética.

"Anoche me quedé a dormir en la oficina de la Dirección de Ética del CAL, ya que querían meterse a la fuerza; estoy custodiando documentos relacionados a los casos que vengo investigando. Denuncio a la decana de cesarme (del puesto) porque emití la cautelar de Chávarry, y porque tengo investigaciones de gente vinculada a Odebrecht; y la decana tiene sus propios intereses", manifestó en comunicación con Perú21.

Bajo la gestión de Ayala se suspendió por cuatro meses la colegiatura de Chávarry, quien era cuestionado por haber mentido sobre sus reuniones con el destituido juez supremo César Hinostroza y periodistas previo a su asunción como titular del Ministerio Público.

"Estoy esperando a un comité del CAL para entregarle la oficina y la documentación, un comité que sí garantiza confianza", declaró a este diario.

Contó que él no ha sido notificado de la decisión de retirarlo del puesto y que fue la misma Portocarrero quien ayer le comunicó de su salida.

"La decana me dijo que estaban aceptando mi renuncia ¿pero cuál renuncia si yo no he renunciado? luego mandaron gente a sacarme de la oficina, no han sido para nada formales, se están inventando cosas para sacarme", denunció.

Este diario intentó comunicarse con la decana del CAL pero no contestó nuestras llamadas.