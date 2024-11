Director de Qali Warma renuncia tras denuncias por alimentos en mal estado

El director del programa Qali Warma, Pedro Ripalda, presentó su renuncia tras las múltiples denuncias por los alimentos en mal estado que se distribuía a los escolares de bajos recursos del país.

El escándalo por lo mala calidad de los alimentos y la corrupción en torno a las empresas proveedores de los productos fueron el detonante para que Ripalda tome la decisión de dejar el cargo, pese a que hace tres días había descartado renunciar.

“Está claro que el descubrimiento de una empresa inescrupulosa y corrupta que vulneró los procesos de las autoridades sanitarias regional y nacional, así como las del programa no debe tolerarse nunca más”, señala Ripalda en una carta dirigida al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

“Esta situación me ha generado una profunda indignación, rechazo y condena que he expresado públicamente, porque estas prácticas delictivas han afectado a la población más vulnerable y sensible del país”, señala el ahora exdirector de Qali Warma, quien pidió que se castigue a los responsables “con todo el peso de la ley”.

En la carta, Ripalda refiere que renuncia al cargo por no puede permitir que se use su cargo “como instrumento para cuestionar o perjudicar la noble labor que realiza este programa tan esencial para la niñez peruana”.

