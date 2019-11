El expresidente Ollanta Humala se refirió a las recientes revelaciones de Dionisio Romero Paoletti, quien confirmó que entre finales del 2010 y el 2011, Credicorp aportó U$S3,65 millones a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), el partido de Keiko Fujimori.

En su cuenta de Twitter, el también líder del Partido Nacionalista afirmó que ya en el 2006, cuando se enfrentó a Alan García en la segunda vuelta de las elecciones presidencial, se creó el “fantasma del chavismo”.

“El 2006 enfrentamos a quienes se creían dueños del Perú. Los 12 apóstoles que junto a Alan García crearon el fantasma del chavismo. Con la misma consigna el 2011 financiaron al fujimorismo, botaron a periodistas independientes y compraron líneas editoriales”, expresó en la red social.

“Luchamos contra ellos, contra sus prejuicios, y los vencimos. Son los mismos que vendieron la historia que recibimos financiamiento ilegal. No solo financiaron al partido de los grandes empresarios, sino también nos calumniaron”, añadió.

Como se recuerda, en una carta dirigida a sus colaboradores, Dionisio Romero Paoletti señala que en su declaración ante la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones a Keiko Fujimori para impedir que Hugo Chávez expandiera el “nefasto chavismo” en toda América Latina.

“El Perú se había vuelto un objetivo crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La Gran Transformación’. En este escenario, consideramos que era responsabilidad de Credicorp, como empresa líder del país, apoyar la alternativa política que, según las encuestas, tenía las mayores posibilidades de enfrentar la amenaza de que el Perú sufriese el destino de Venezuela”, indicó.

“Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régimen que no muestra respeto alguno por la democracia”, detalló.

Sobre por qué no se hizo pública la decisión de entregar estos aportes antes, el presidente de Credicorp señaló que existía una gran preocupación “por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régimen que no muestra respeto alguno por la democracia”.

Dionisio Romero Paoletti también reveló que Credicorp realizó aportes a las candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, por considerar que ambos “promovían el modelo de desarrollo económico y social en el cual creemos”.