Christian Schambaher se desempeñó como director de Contrainteligencia de la DINI hasta el gobierno de Pedro Castillo, periodo en el que finalmente fue removido. Schambaher conoce de cerca el lenguaje de Inteligencia y por eso hoy analiza la red de 'El Español'.





¿Cómo funcionan estos equipos y el software Pegasus fuera del ámbito legal?

Este tipo de ferias, como la de Panamá, son muy recurrentes en el ámbito de Inteligencia. El evento ofrece soluciones tecnológicas, y la Inteligencia es una de ellas. Este tipo de ferias no están abiertas al público, todo se hace bajo una acreditación formal de una entidad o un gobierno, máxime, si la intención es comprar estos equipos que están al margen de la ley. Este tipo de herramientas son vendidas específicamente a gobiernos porque son plataformas capaces de infectar cualquier móvil a través de spyware o malware. Pegasus es una plataforma producida por una empresa de Israel, pero recordemos que Pegasus tuvo problemas muy serios en España, EE.UU. y México. Pegasus en sí, es una plataforma muy cara. Recientemente se reveló que el FBI había negociado una compra por 5 millones de dólares y comprar Pegasus implicaba, primero, un reconocimiento formal del gobierno. Esta plataforma no responde a los presupuestos que en las informaciones han trascendido, como los 150 mil dólares.





¿En qué otras opciones pudieron pensar?

Los drones son una posibilidad, y en las comunicaciones de WhatsApp. Hay que tener en cuenta que este software Pegasus puede funcionar de dos maneras: la más conocida es la interacción con la víctima, es decir, el objetivo que tengo que vulnerar. Está obligado a hacerle un clic a un mensaje de texto, a un link, algo así como un fishing, pero creo que por ahí no iba la cosa. Ellos estaban interesados en la compra de una plataforma de cero clics, esas plataformas son demasiado caras. Aún no se ha conocido el tema de renovación de licencias para las plataformas porque estas licencias van por cada celular, y por cada celular cuesta casi medio millón de dólares. Por eso es que, me llama la atención cómo se ha trabajado esta intención de compra.





¿Qué piensa?

Hay que entender que Pegasus no se oferta abiertamente. Habría que preguntarnos cómo se presentaron estas personas, fueron por el gobierno o un ejecutivo de la Digimin, y a partir de esa línea podemos saber cómo se manejó. Creo que cuando la empresa se dio cuenta de que estas personas eran informales y no estaban acreditadas, es cuando la empresa le dice hasta acá no más. Este grupo de personas donde estaba ‘El Español’ han percibido el grado de corrupción del gobierno de Castillo y es por eso que han visto una oportunidad de hacer algún tipo de negocio. Creo que esto estaba orientado a que estas personas se metieran al bolsillo los 150 mil dólares a través de una eventual compra.





